2017 – Week 1 Results

Games played on January 8th

Bell Aye Minor (Sun.)

Double Dribble (53) – J. Ogawa 14, Ad. Maeda 6, D. Ogawa 8, M. Miyagishima, An. Maeda 12, R. Miyagishima, B. Gonzales 7, M. Kawamata 2, H. Jonokuchi 4, K. Ogawa.

Westside Tigers (41) – J. Lum 1, J. Smith 8, S. Nomura 10, J. Oshiro 18, K. Tanita, T. Nomura 2, G. Taka, P. Lee 2.

* * *

Islanders (29) – T. Takeuchi 9, D. Humphrey 2, T. Quan 6, K. Takeuchi, M. Kaneshiro 2, B. Takeuchi 10.

East Venice Bears (50) – K. Ito 12, E. Matsubayashi, C. Mikasa 4, J. Ozima 10, C. Matsubayashi 2, C. Kubota 2, T. Shishido 12, E. Saito 2, K. Saito 4, K. Whang 2.

* * *

Mahalo Tigers (71) – Tr. Fukumoto, Ty. Fukumoto 2, J. Kawahata 12, A. Kosaka 4, Ke. Maruyama 14, Kr. Maruyama 10, A. Ogata 10, C. Sugiyama 2, D. Tomita 17.

Centinela Celtics (34) – E. Yen, W. Yen 4, A. Liou 9, B. Hamaguchi 6, S. Tao 4, E. Suzukawa 2, T. Yoshida 1, P. Kim 8.

* * *

Standings

1 – 0 Mahalo Tigers

1 – 0 Double Dribble

1 – 0 East Venice Bears

0 – 1 Westside Tigers

0 – 1 Centinela Celtics

0 – 1 Islanders

* * *

Rancho Dominguez Aye Major

La Glen Nursery II (48) – D. Umemoto 11, R. Wing 17, J. Tea 15, R. Kato, R. Ishii 2.

FOR Old Magic (44) – J. Hiroshima 9, D. Hamaguchi 4, We. Motoyasu 5, R. Okamoto 2, T. Takahashi, J. Shimizu 16, F. Yang, T. Hiroshima 2, Wa. Motoyasu.

* * *

Lomeli’s (29) – D. Lau, E. Chin 7, B. Hachiya 9, S. Murai 3, P. Nishita, B. Ishida 10, S. Matsumoto.

Westside Connection (50) – B. Setsuda 6, S. Sugasawara 4, J. Yukawa 1, D. Drear 17, K. Lew 2, G. Goya 1, J. Adachi 8, A. Tachiki 11.

* * *

Standings

1 – 0 Westside Connection

1 – 0 La Glen Nursery II

0 – 1 FOR Old Magic

0 – 1 Lomeli’s

0 – 0 South Bay FOR Quicksilver

0 – 0 FK Nursery

* * *

Rancho Dominguez Aye Major (PM)

Westside Bears (52) – K. Sun 5, R. Shiozaki 6, T. Hseih 4, R. Iwamoto 29, K. Kaji 2, Mark, K. Funada 2.

No Names (58) – J. Lee 6, J. Franklin, D. Sakiyama 8, S. Iseri 11, N. Schultz 5, M. Lu, D. Hamano 7.

* * *

FOR Blazers (48) – J. Mun, A. Saldana 11, J. Tsai 17, J. Yakushi 6, T. Kim 9, C. Padilla 5.

Slumpbusters (38) – P. Yu 13, T. Umehira 5, K. Fujinami, B. Eberly 12, J. Shirazono 3, S. Hamada 5, G. Sato.

* * *

Big Dogs (71) – B. Lum 14, M. Chin 20, D. Okamoto 4, D. Tse 16, R. Fukute 12, C. Yamashita 2, K. Lee 3.

Pasadena Warriors (61) – J. Utsunomiya 2, R. Matsumoto 12, D. Kato, W. Gin 5, T. Bell 38, D. Wright 4.

* * *

Mukashi (40) – B. Tsudama 2, V. Chintavorn 8, C. Albitz 17, J. Tojii 9, R. Tamaki, K. Nishi, A. O’Reilly, J. Yoshitake 2, B. Tanaka 2.

TK Heat (48) – C. Yu 10, S. Yamauchi 5, A. Chou 19, B. Aliff 10, T. Hyunh 2, D. Isono 2.

* * *

Standings

BLUE DIVISION

1 – 0 No-Names

1 – 0 FOR Blazers

0 – 1 Westside Bears

0 – 1 Slumpbusters

BLACK DIVISION

1 – 0 Big Dogs

1 – 0 TK Heat

0 – 1 Pasadena Warriors

0 – 1 Mukashi

* * *

Carson Aye Plus

Yellow Storm (76) – C. Akiyoshi, C. Lee 8, C. Lee 25, E. Lim, C. Liu 14, R. Shinba 19, S. Soong 10.

The Boyz Entourage (66) – J. Chow 29, C. Luong 7, No. Muronaka 16, K. Ogawa, Ne. Muronaka 14.

* * *

Mavericks (41) – E. Wun 16, K. Wun, J. Ishibashi 7, A. Osaki 3, K. Masuyama 15, R. Wun, A. Wun.

FOR Magic (43) – J. Yonamine 15, J. Hiroshima 9, J. Campbell 3, R. Murai 2, J. Kozaki, J. Hays 7, J. Matsunaga 3, B. Peralta 4.

* * *

Westside Lions (81) – K. Chung 12, J. Matsunaga 21, T. Shimabukuro 8, R. Reynolds 24, D. Wong 11, J. Santos 5.

Rock Paper Scissors (56) – W. Hwang 8, J. Liu 21, D. Mai 8, R. Miyamoto 3, B. Nishikawa 4, D. Por, S. Umemoto 12.

* * *

Standings

1 – 0 Westside Lions

1 – 0 Yellow Storm

1 – 0 FOR Magic

0 – 1 The Boyz Entourage

0 – 1 Rock Paper Scissors

0 – 1 Mavericks

* * *