2017 – Week 3 Results

Games played on January 22nd and 23rd

Franklin Masters

Pasadena Islanders (50) – K. Tashiro 12; W. Gin 8; R. Matsumoto 12pts, 7 reb; G. Iwamiya 14; J. Utsunomiya; S. Yoshimoto 4pts, 6 reb; J. Ozawa 5 reb.

Giants (52) – B. Wong 7pts, 8 reb; J. Otsuki 2; K. Lee 6; B. Chan 18pts, 10 reb; P. Lee 4; A. Young 12; D. Kubo, H. Wong 3; G. Imamura.

* * *

La Glen Nursery (28) – G. Yoshino 2; E. Ikehara 9; C. Wong 2; G. West 4; J. Wing 4; M. Komai; D. Yamada 2pts, 6 reb; R. Kodani 2; L. Young; M. Nakata 3; M. Miyashima.

Bruins H (41) – C. Okamoto 16pts, 8 reb; B. Au 6; B. Yamaguchi 7 reb; J. Dang 2; K. Kikkawa 15; B. Tse 6 reb, A. Magallanes; K. Arima 2.

* * *

Bruins I (29) – B. Chen 9; C. Harada 3pts, 5 reb; D. Jung 6pts, 7 reb; S. Ozaki; A. Hsiao 4pts, 8 reb; R. Eng 3pts, 5 reb; M. Kobashigawa 2; W. Utsunomiya 2.

All In (37) – D. Kim 14; C. Hayashida 6; D. Sheow 5pts, 11 reb; W. Wong 4pts, 6 reb; J. Louie 8pts, 8 reb.

* * *

Standings

1 – 0 Giants

1 – 0 Bruins H

1 – 0 All In

0 – 1 Pasadena Islanders

0 – 1 Bruins I

0 – 1 La Glen Nursery

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

La Glen Nursery II (43) – D. Umemoto 8, D. Kanegawa 2, B. Umemoto 2, J. Tea 8, R. Ishii 23, J. Soto.

Westside Connection (73) – J. Adachi 6, D. Drear 24, B. Setsuda 13, K. Lew, M. Gima 6, A. Tachiki 8, J. Yukawa 10, S. Sugasawara 6.

* * *

FOR Old Magic (65) – Wa. Motoyasu 2, F. Yang 4, J. Yang 7, J. Shimizu 16, T. Takahashi 17, D. Hamaguchi 5, We. Motoyasu 8, M. Nguyen 6, R. Okamoto.

FK Nursery (57) – R. Iwashita 5, S. Hada 10, R. Kotani 22, J. Shimizu 2, K. Niwa 9, M. Thach 4, J. Takenaka, E. Kageyama, D. Kageyama 5.

* * *

Lomeli’s (46) – D. Lau 11, S. Murai 12, P. Nishita 10, D. Maesaki 2, S. Matsumoto 2, K. Yamamoto 9.

FOR Quicksilver (59) – K. Taniguchi 8, J. Gersen 3, B. Ida 20, C. Murata 8, T. Sibrian 13, B. Ishida 3, M. Carlson 4.

* * *

Standings

3 – 0 Westside Connection

2 – 1 La Glen Nursery II

1 – 1 FK Nursery

1 – 1 South Bay FOR Quicksilver

1 – 2 FOR Old Magic

0 – 3 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Westside Bears (79) – W. Tamanaha 16, R. Shiozaki 10, R. Iwamoto 35, K. Kaji 14, M. Hawson 4.

Slumpbusters (39) – G. Sato, B. Eberly 8, A. Minami, K. Fujinami 12, T. Umehira 6, P. Yu 13.

* * *

Mukashi (61) – R. Tamaki 2, J. Yoshitake 13, B. Tanaka, V. Chintavorn 13, B. Tsudama 11, K. Nishi 9, J. Tojii 11, M. Yoshida 2.

Pasadena Warriors (54) – D. Wright 2, W. Gin 2, T. Bell 24, R. Matsumoto 6, D. Bell 20, J. Utsunomiya.

* * *

TK Heat – Postponed due to rain

Big Dogs

* * *

FOR Blazers – Postponed due to rain

No Names

* * *

Standings

BLUE DIVISION

2 – 0 No-Names

2 – 1 Westside Bears

1 – 1 FOR Blazers

0 – 3 Slumpbusters

BLACK DIVISION

2 – 0 TK Heat

2 – 1 Mukashi

1 – 1 Big Dogs

0 – 3 Pasadena Warriors

* * *