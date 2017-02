2017 – Week 4.5 Results

Games played on February 6th and 9th

Franklin Masters (Week 3)

Bruins I (29) – B. Chen 5pts, 8 reb; C. Harada 5; D. Jung 8pts, 6 reb; M. Kobashigawa; A. Tsiao 6pts, 7 reb; A. Itano 3pts, 5 reb; W. Utsunomiya; S. Ozaki 2.

La Glen Nursery (47) – M. Komai; E. Ikehara 6; C. Wong 8 pts, 8 reb; G. West 10pts, 12 reb; R. Kodani 9; D. Yamada 10pts, 6 reb; L. Young 2; J. Wing 2pts, 10 reb.

* * *

Pasadena Islanders (49) – K. Tashiro 3; S. Yoshimoto 17pts, 8 reb; G. Iwamiya 5pts, 8 reb; R. Matsumoto 9pts, 5 reb; J. Ozawa 5pts, 5 reb; M. Suminaga 8; J. Utsunomiya 2.

Bruins H (40) – C. Okamoto 11pts, 9 reb; B. Yamaguchi 2pts, 8 reb; F. Hu 5; D. Kim 8pts, 7 reb; J. Dang 9; K. Kikkawa 5; B. Tse.

* * *

Giants (57) – B. Wong 5; S. Matsui 12pts, 5 reb; J. Otsuki 16pts, 7 reb; B. Chan 7; P. Lee 2; H. Wong 5; A. Young 7; G. Imamura 3.

All In (31) – K. Hamasaki 12; J. Hamasaki; D. Sheow 4; W. Wong 5pts, 5 reb; R. Yamamoto 3pts, 5 reb; E. Inouye 3; D. Kim 2; C. Hayashida; J. Louie 2.

* * *

Standings

3 – 0 Giants

2 – 1 Bruins H

2 – 1 Pasadena Islanders

1 – 2 All In

1 – 2 La Glen Nursery

0 – 3 Bruins I

* * *

Bell (Thurs) A Minor (Week 4)

Hollywood Dodgers Asahi (43) – M. Wada 3pts, 5 reb; G. Eddow 4pts, 9 reb; L. Young 6; R. Miura 20pts, 15 reb; B. Minoda 10; D. Uyeshima.

Wheelchair Bound (41) – A. Sakado 11 reb; S. Umemoto 2pts, 5 reb; V. Yip 2; A. Takahashi 24pts, 14 reb; B. Umemoto 2; D. Marquez 2; N. Fukuda 9pts, 6 reb.

* * *

MU Strokers (42) – M. Lao 17, K. Isa 13, B. Umemoto 2, M. Nakata 3, B. Young 3, T. Yukawa 4, B. Yamasawa.

LGN Carriers (43) – J. Mizoguchi 16, R. Purisma 10, D. Toda 4, J. Geri 9, M. Moy 2, D. Smart 2, C. Domaloan.

* * *

Busy Bees (38) – K. Yabumoto 3; T. Sasaki 9; E. Ikehara; A. Charmaraman; B. Fukushima 9; D. Wong; K. Ogawa; R. Kodani 6; A. Vecharak 9; M. Miyashima 2.

Amadeus (34) – J. Kawaguchi 2pts, 6 reb; T. Miyamoto; B. Matsuzaki 3; R. Yee 3pts, 7 reb; T. Ling 6pts, 5 reb; B. Duangpichakul 9; J. Tom 6; P. Yamauchi; B. Wen 3; D. Shintaku 2.

* * *

Standings

3 – 1 LGN Carriers

2 – 2 Amadeus

2 – 2 MU Strokers

2 – 2 Hollywood Dodgers Asahi

2 – 2 Busy Bees

1 – 3 Wheelchair Bound

* * *

Bell Aye Minor (Sun.)

No Games Scheduled for February 5th

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

No Games Scheduled for February 5th

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

No Games Scheduled for February 5th

* * *

Carson Aye Plus

No Games Scheduled for February 5th

* * *

Carson AA

No Games Scheduled for February 5th

* * *