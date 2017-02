2017 – Week 5 Results

Games played on February 12th and 13th

Franklin Masters (Week 4)

La Glen Nursery (39) – D. Yamada 11pts, 8 reb; E. Ikehara; C. Wong 2; R. Kodani 13; G. West 5pts, 5 reb; M. Komai; J. Wing 4; L. Young 6 reb; M. Miyashima; M. Nakata 4.

All In (35) – K. Hamasaki 5pts, 7 reb; D. Kim 9pts, 6 reb; D. Sheow 10; J. Louie 7; R. Yamamoto 4; C. Hayashida; W. Wong; J. Hamasaki.

* * *

Giants (47) – B. Wong 13; S. Matsui 5 reb; J. Otsuki 12pts, 6 reb; K. Lee 6; B. Chan 10pts, 5 reb; H. Wong 6; P. Lee.

Bruins H (37) – E. Choi 6pts, 10 reb; K. Arima 5; A. Magallanes 9; J. Dang 4pts, 10 reb; K. Kikkawa 11; F. Hu 2; B. Au; B. Tse.

* * *

Bruins I (40) – W. Utsunomiya 4; R. Eng 3pts, 5 reb; C. Harada 13pts, 6 reb; S. Ozaki 2; A. Hsiao 4; R. Yaguro 12pts, 10 reb; M. Kobashigawa 2; A. Itano.

Pasadena Islanders (51) – K. Tashiro 2; S. Yoshimoto 12pts, 12 reb; G. Iwamiya 17pts, 6 reb; R. Matsumoto 10; J. Ozawa 7; M. Suminaga 3; J. Utsunomiya.

* * *

Standings

4 – 0 Giants

3 – 1 Pasadena Islanders

2 – 2 Bruins H

2 – 2 La Glen Nursery

1 – 3 All In

0 – 4 Bruins I

* * *

Carson Aye Minor

Higashi (49) – W. Chang 3, B. Brunst 1, P. Murata 14, B. Adachi 6, D. Araki 18, N. Okuma 7.

Blue Devils (56) – M. Lee 4, J. Liu 12, C. Kasuyama, H. Takaki 6, J. Rodriguez 12, H. Fujita 16, P. Mitsuuchi 6.

* * *

Centinela Black (52) – K. Waite 5, K. Tashiro 6, K. Nakagaki 4, C. Castillo 6, D. Tangen 2, B. Mitsuuchi, T. Liu 10, M. Nagata 8, A. Kuo 11.

OC Imprint (41) – C. Kubo 5, D. Komae 5, J. Akiyama 1, A. Troung 10, M. Carroll 8, G. Fujihiro, D. Sumi 12.

* * *

GK Quicksilver (37) – T. Yamatsuka 11, D. Carroll 5, D. Iinuma 5, T. Yamatsuka 3, J. Hamasu 5, E. Hamasu 2, C. Koyanagi4, N. Higashigawa 2.

Cubs (42) – P. Sakasegawa, G. Campbell, B. Young 3, K. Hashimura 9, T. Tashima, S. Yoshimoto 2, G. Yamamoto, C. Galdones 18, C. Wong 4, A. Sato 6.

* * *

Standings

4 – 0 Centinela Black

3 – 1 OC Imprint

2 – 2 Higashi

1 – 3 GK Quicksilver

1 – 3 Blue Devils

1 – 3 Cubs

* * *

Bell Aye Minor (Sun)

02/12 Results Pending

* * *

Bell Aye Major

Precise (94) – K. Nishibayashi 20, R. Chan 11, K. Ikami 8, N. Silva 8, R. Yoshida 39, Z. Soohoo 2, K. Okamoto 6.

The Boyz (59) – D. Takehara 16, G. Yoshino 11, D. Yoshino 5, S. Tanaka 5, K. Tan 14, C. Kitani 8.

* * *

Marina Tigers (58) – K. Quock 12, K. Yamamoto 9, S. Woo 14, J. Endo 4, M. Nishida 19.

38 Degrees (70) – B. Sugita 3, E. Sugita 8, H. Fujino 9, J. Imahara 11, M. Noguchi 13, K. Sugita 6, J. Kiyomura 20.

* * *

LGN Ayes (36) – C. Yee 9, T. Nguyen 16, T. Tanaka 4, R. Odama, G. West, C. Do 7.

Mustangs (49) – T. Ozaki 7, De. Hashimoto 2, P. Chan 2, K. Seo 2, C. Hayashi 11, Da. Hashimoto 18, J. Chang 7.

* * *

Watanabe Tigers (47) – R. Miyamoto, D. Woo 10, C. Williams 8, S. Matsui 2, A. Kochi 3, W. Abe 7, J. Ngo 17.

Hollywood Dodgers (38) – R. Ishimaru 11, D. Uyeshima 6, L. Lising 6, M. Ishimaru, K. Koyama 10, R. Yoshiyama 5.

* * *

Standings

RED DIVISION

5 – 0 38 Degrees

3 – 2 Mustangs

2 – 3 Hollywood Dodgers

0 – 5 The Boyz

WHITE DIVISION

5 – 0 Precise

3 – 2 LGN Ayes

2 – 3 Watanabe Tigers

0 – 5 Marina Tigers

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

FOR Old Magic (52) – J. Hiroshima 8, M. Nguyen 6, We. Motoyasu 3, J. Yang 6, D. Hamaguchi 7, J. Shimizu 6, T. Takahashi 10, F. Yang 2, R. Okamoto 4.

Lomeli’s (42) – D. Lau 9, E. Chin 2, B. Hachiya 10, K. Yamamoto 5, C. Ishida 6, D. Maesaki 3, B. Ishida 7, S. Matsumoto.

* * *

Westside Connection (68) – A. Tachiki 16, J. Adachi 13, K. Lew 6, J. Yukawa 5, D. Drear 14, B. Setsuda 8, S. Sugasawara 6, R. Nakata.

FOR Quicksilver (45) – K. Taniguchi, B. Ida 6, N. Kahawai 4, M. Carlson 15, B. Ishida, J. Lee 15, C. Murata 5.

* * *

FK Nursery (44) – R. Iwashita, S. Hada 1, R. Kotani 5, D. Kageyama 8, J. Shimizu 8, K. Niwa 15, M. Thach 7.

La Glen Nursery II (64) – D. Umemoto 8, J. Soto 2, T. Wing 22, J. Tea 4, S. Nagashiki 11, D. Kanegawa, J. Hamamoto 12, R. Ishii 5.

* * *

MAKE-UP GAME FOR 01/08/2017

South Bay FOR Quicksilver (68) – B. Tokita 13, B. Sibrian 4, K. Taniguchi 2, B. Ida 5, N. Kahawai, C. Murata 7, M. Carlson 16, B. Ishida 4, J. Lee 17.

FK Nursery (63) – R. Kotani 6, K. Niwa 27, J. Shimizu 6, D. Kageyama 18, E. Kageyama 2, R. Iwashita 4.

* * *

Standings

5 – 0 Westside Connection

4 – 1 La Glen Nursery II

3 – 2 FOR Old Magic

2 – 3 South Bay FOR Quicksilver

1 – 4 FK Nursery

0 – 5 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Slumpbusters (36) – S. Hamada 22, B. Eberly 11, A. Minami, K. Fujinami, A. Huang, P. Yu 3.

TK Heat (59) – M. Ramirez 9, T. Huynh 6, A. Chou 7, J. Endo 14, C. Yu 16, S. Yamauchi 4, D. Isono 3.

* * *

Pasadena Warriors (56) – D. Bell 12, T. Bell 21, R. Matsumoto 2, E. Anderson 11, D. Wright 10, J. Utsunomiya, D. Kato.

No Names (47) – M. Lu, S. Iseri 11, N. Schultz 4, D. Sakiyama 16, J. Franklin 10, J. Lee 6, K. Hirai, J. Silva, D. Hamano.

* * *

FOR Blazers (43) – T. Ashcraft 5, J. Mun 6, A. Saldana 10, T. Kim 11, J. Tsai 2, C. Padilla 9.

Mukashi (54) – C. Albitz 16, R. Tamaki 2, V. Chintavorn 13, B. Tsudama 8, K. Nishi, A. O’Reilly 4, J. Yoshitake 2, B. Tanaka, M. Yoshida 9.

* * *

Big Dogs (50) – B. Lum 21, M. Chin 15, D. Okamoto, G. Yee 8, E. Shimabukuro, C. Yamashita, D. Tse 6.

Westside Bears (51) – K. Kaji 6, J. Chon 6, R. Iwamoto 18, T. Hsieh 11, R. Shiozaki 3, K. Sun 7, W. Tamanaha

* * *

MAKE-UP GAMES FOR 01/22/2017

No Names (53) – J. Yamada, D. Sakiyama 15, D. Hamano 8, M. Lu, N. Schultz 2, S. Iseri 16, J. Franklin 6, J. Lee 6.

FOR Blazers (54) – J. Mun 2, J. Tsai 16, T. Kim 19, C. Padilla 8, A. Saldana 7, T. Ashcraft 2.

* * *

Big Dogs (56) – B. Lum 11, D. Okamoto 4, P. Tanioka, D. Tse 22, G. Yee 9, R. Fukute 8, R. Souza 2.

TK Heat (55) – C. Yu 17, S. Yamauchi 4, A. Chou 11, D. Isono 2, M. Ramirez 20.

* * *

Standings

BLUE DIVISION

4 – 1 Westside Bears

3 – 2 No-Names

3 – 2 FOR Blazers

0 – 5 Slumpbusters

BLACK DIVISION

4 – 1 Mukashi

3 – 2 TK Heat

2 – 3 Big Dogs

1 – 4 Pasadena Warriors

* * *

Carson Aye Plus

Rock Paper Scissors (58) – R. Umemoto 2, W. Hwang 12, D. Por 2, S. Umemoto 10, D. Peng 11, D. Mai, J. Liu 21, B. Nishikawa.

FOR Magic (43) – J. Hays 9, R. Murai, J. Campbell 2, M. Matsunaga, B. Peralta 3, J. Gee 10, J. Yonamine 19, J. Matsunaga.

* * *

The Boyz Entourage (62) – N. Muranaka 16, T. Shishima 6, D. Wong 9, C. Luong 9, K. Ogawa, J. Chow 22.

Westside Lions (70) – J. Fukuda 20, T. Shimabukuro 2, J. Matsunaga 19, J. Santos 13, D. Wong 16.

* * *

Mavericks (45) – K. Boyak 23, K. Wun 3, E. Wun 13, J. Ishibashi, A. Wun, B. Ishibashi 6.

Yellow Storm (63) – R. Shinba 13, C. Lee 14, C. Liu 8, E. Lim, C. Akiyoshi 6, D. Nakauchi 19, M. Fukumoto 3.

* * *

Standings

4 – 0 Yellow Storm

3 – 1 Westside Lions

2 – 2 The Boyz Entourage

1 – 3 FOR Magic

1 – 3 Mavericks

1 – 3 Rock Paper Scissors

* * *

Carson AA (Week 3)

Permian Panthers (61) – A. Yoshida 3, D. Hong 11, J. Igawa 8, C. Igawa 15, G. Nakano 2, M. Kato 5, B. Igawa 17.

Ironmen (84) – J. Sasada 4, T. Clifford 41, T. Carroll 9, J. Nguyen 8, C. James 2, T. James, M. Kinoshita 11, D. Okuda 9.

* * *

Nakatani (74) – K. Kitani 9, C. Kitani, K. Okada 15, G. Yanai, S. Shimizu 9, K. Jung 6, J. Kawahito 14, N. Chow 21.

Super Sonics (88) – A. Davis 7, G. Overbey 25, C. Azzam 8, C. Maekawa 8, P. Nitake 2, K. Ritchie 18, J. Uchida 10, E. Nguyen 8, J. Kimura.

* * *

FOR GI Quicksilver – BYE

* * *

Standings

3 – 0 Ironmen

2 – 1 Super Sonics

1 – 1 Nakatani

0 – 2 Permian Panthers

0 – 2 FOR GI Quicksilver

* * *