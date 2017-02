2017 – Week 6 Results

Games played on February 19th and 23rd

Franklin Masters

No Games Scheduled for Monday, February 20th

Bell (Thurs) A Minor

Amadeus (49) – M. Shintaku 2, T. Miyamoto 3, P. Yamauchi, B. Matsuzaki 16, B. Wen 9, D. Shintaku 2, J. Kawaguchi 2, B. Duangpichakul 15.

MU Strokers (37) – M. Lao 21, K. Isa 8, B. Umemoto 3, B. Young 2, M. Nakata 3.

Busy Bees (42) – K. Yabumoto 6pts, 8 reb; K. Ogawa 7 reb; R. Kodani 1pt, 5 reb; B. Fukushima 18pts, 8 reb; A. Vecharak 2pts, 9 reb; D. Wong; E. Ikehara; T. Sasaki 9; M. Miyashima 6.

Hollywood Dodgers Asahi (27) – M. Wada 6; L. Young 2; R. Eguchi 5; R. Miura 6pts, 11 reb; B. Minoda 2; G. Eddow; K. Miura 6pts, 5 reb.

Wheelchair Bound (31) – A. Sakado 7 reb; G. Goei; B. Umemoto 7; N. Fukuda 7pts, 6 reb; A. Takahashi 17pts, 11 reb; D. Marquez.

LGN Carriers (53) – J. Mizoguchi 12pts, 10 reb; C. Domaloan 5; D. Toda; J. Geri 17pts, 6 reb; M. Moy 4; D. Smart 2; R. Purisma 13pts, 8 reb.

Standings

5 – 1 LGN Carriers

4 – 2 Amadeus

3 – 3 MU Strokers

3 – 3 Busy Bees

2 – 4 Hollywood Dodgers Asahi

1 – 5 Wheelchair Bound

Carson Aye Minor

No Games Scheduled for Saturday, February 25th

Bell Aye Minor (Sun.)

Westside Tigers (63) – G. Taka, J. Yamasaki 13, J. Lum 11, J. Komesu 13, S. Nomura 26, J. Oshiro, T. Nomura.

Double Dribble (39) – K. Ogawa 4, M. Kawamata 6, R. Miyagishima 2, A. Maeda 7, M. Miyagishima 2, J. Ogawa 14, Team 4.

Mahalo Tigers (57) – Kr. Maruyama 4, D. Tomita 8, C. Sugiyama 3, Ke. Maruyama 13, A. Ogata 15, A. Kosaka 4, J. Kawahito 8, Team 2.

Centinela Celtics (36) – A. Liou 6, E. Suzukawa, W. Yen, P. Kim 18, S. Tao 2, T. Yoshida 2, B. Hamaguchi, Team 3.

Islanders (38) – B. Fujioka 6, T. Takeuchi 12, K. Takeuchi 3, B. Takeuchi 17, T. Kubota.

East Venice Bears (42) – K. Ito 11, K. Whang, K. Saito, E. Saito 4, T. Shishido 12, C. Kubota 4, C. Matsubayashi, E. Matsubayashi 7.

Standings

5 – 0 Mahalo Tigers

3 – 2 Centinela Celtics

3 – 2 East Venice Bears

3 – 2 Westside Tigers

1 – 4 Double Dribble

0 – 5 Islanders

Bell Aye Major

No Games Scheduled for Saturday, February 25th

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

Results Pending for Sunday, February 19th

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Results Pending for Sunday, February 19th

Carson Aye Plus

The Boyz Entourage (66) – T. Shishima 9, No. Muronaka, D. Wong 6, Ne. Muronaka 10, J. Chow 28, D. Do 9, Team 4.

Yellow Storm (87) – S. Soong 16, C. Lee 32, A. Mak 14, C. Lee 3, M. Fukumoto 2, C. Liu 7, E. Lim 4, Team 9.

Westside Lions (61) – J. Santos 10, T. Shimabukuro 3, D. Wong 24, J. Fukuda 11, J. Matsunaga 13.

Rock Paper Scissors (53) – B. Nishikawa 1, J. Liu 9, R. Miyamoto 3, R. Yamaka 15, S. Umemoto 13, R. Wong, R. Umemoto 12.

FOR Magic (59) – J. Hiroshima 13, B. Peralta 8, M. Matsunaga 11, J. Campbell 8, R. Murai 4, J. Hays 11, Team 4.

Mavericks (52) – B. Ishibashi 11, K. Masuyama 11, J. Ishibashi 5, E. Wun 22, A. Wun, K. Wun 3.

Standings

5 – 0 Yellow Storm

4 – 1 Westside Lions

2 – 3 The Boyz Entourage

2 – 3 FOR Magic

1 – 4 Mavericks

1 – 4 Rock Paper Scissors

Carson AA (Week 4)

Permian Panthers (62) – A. Yoshida 8, J. Igawa 13, C. Yoshida 2, C. Igawa 13, G. Nakano 6, B. Igawa 14, K. Murata 6.

FOR GI Quicksilver (65) – E. Iki 17, B. Miyano 3, T. Hoshiko 20, Q. Lee 2, M. Alvarado 11, J. Lee 2, J. Gabio 10.

Ironmen (75) – D. Okuda 15, M. Kinoshita 8, T. James, J. Sasada, T. Carroll 11, T. Clifford 26, E. Kim 14, C. James 1.

Nakatani (48) – S. Shimizu 5, T. Kitani 2, N. Chow 16, J. Kawahito 1, G. Kitani 9, B. Akahiji 5, K. Okada 5, C. Kitani 2, K. Kitani, Team 3.

Super Sonics – BYE

Standings

4 – 0 Ironmen

2 – 1 Super Sonics

1 – 2 Nakatani

1 – 2 FOR GI Quicksilver

0 – 3 Permian Panthers

