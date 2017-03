2017 – Week 9 Results

Games played on March 13, 16, 18, & 19.

Franklin Masters (Week 7)

La Glen Nursery (40) – E. Ikehara 3; M. Nakata 8; C. Wong 6; R. Kodani 11; J. Wing 12pts, 11 reb; L. Young.

Giants (58) – G. Imamura 2; D. Kubo 7pts, 5 reb; K. Lee 6pts, 5 reb; B. Chan 9pts, 6 reb; P. Lee 6; B. Wong 8; J. Otsuki 6pts, 12 reb; H. Wong 14.

* * *

Pasadena Islanders (43) – D. Wright 15pts, 9 reb; K. Tashiro 3; G. Iwamiya 6; R. Matsumoto 1; J. Ozawa 9; M. Suminaga 3; W. Gin 6; J. Utsunomiya.

All In (41) – K. Hamasaki 14; D. Kim 8; J. Hamasaki 2pts, 5 reb; D. Sheow 8pts, 12 reb; J. Louie 5pts, 6 reb; C. Hayashida; W. Wong 4.

* * *

Bruins I (64) – C. Harada 13pts, 5 reb; R. Eng 9pts, 5 reb; R. Yagura 14pts, 9 reb; A. Hsiao 2; D. Jung 8; S. Ozaki 7; A. Itano 9; W. Utsunomiya 2.

Bruins H (92) – C. Okamoto 12pts, 5 reb; E. Choi 21pts, 5 reb; B. Yamaguchi 10pts, 13 reb; A. Magallanes 5; G. Ohara 40; K. Arima; K. Kikkawa 4pts, 5 reb.

* * *

Standings

6 – 1 Giants

6 – 1 Pasadena Islanders

5 – 2 Bruins H

2 – 5 La Glen Nursery

2 – 5 All In

0 – 7 Bruins I

* * *

Bell (Thurs) A Minor

Amadeus (35) – T. Miyamoto 5pts, 5 reb; J. Tom 10; P. Yamauchi 7pts, 6 reb; B. Wen 10pts, 9 reb; J. Kawaguchi 3pts, 13 reb.

Busy Bees (40) – K. Yabumoto 6pts, 9 reb; A. Charmaraman; R. Kodani 15; B. Fukushima 9pts, 9 reb; A. Vecharak 6pts, 10 reb; T. Sasaki 4; M. Miyashima; E. Ikehara.

* * *

Hollywood Dodgers Asahi (54) – K. Miura 13; L. Young; R. Eguchi; R. Miura 21pts, 6 reb; B. Minoda 6; K. Abe 12pts, 8 reb; M. Wada; G. Eddow 2.

Wheelchair Bound (43) – A. Sakado; S. Umemoto 2; V. Yip 5pts, 7 reb; D. Marquez; N. Fukuda 13; G. Goei; A. Takahashi 16pts, 9 reb; By. Umemoto 7.

* * *

LGN Carriers (47) – R. Purisma 14, J. Geri 17, J. Mizoguchi 4, D. Toda 10, E. Wong, M. Moy, D. Smart 2.

MU Strokers (54) – M. Lao 27, K. Isa 8, Br. Umemoto 9, B. Young 10, T. Yukawa, B. Yamasawa, E. Quon.

* * *

Standings

7 – 2 LGN Carriers

5 – 4 Amadeus

5 – 4 MU Strokers

5 – 4 Busy Bees

4 – 5 HD Asahi

1 – 8 Wheelchair Bound

* * *

Carson Aye Minor

OC Imprint (63) – G. Fujihara 2, A. Troung 14, M. Carroll 12, J. Akiyama, B. Hirata 21, Co. Kubo 14.

GK Quicksilver (58) – C. Koyanagi 2, E. Hamasu, J. Hamasu 2, Ty Yamatsuka 7, N. Higashigawa, D. Iinuma 2, D. Higashigawa 37, N. Joke 4, To. Yamatsuka 4.

* * *

Cubs (60) – C. Wong 6, C. Galdones 8, G. Yamamoto 5, B. Dung 4, S. Yoshimoto 8, T. Tashima 3, K. Hashimura 11, B. Young 8, G. Campbell 2, P. Sakasegawa 5.

Blue Devils (41) – J. Liu 20, C. Kasuyama 2, D. Uyemura 2, M. Lee 8, J. Rodriguez 9, H. Fujita.

* * *

Higashi (33) – W. Chang 7, B. Brunst 3, P. Murata 10, B. Adachi, D. Araki 4, B. Murata, N. Okuma 9.

Centinela Black (44) – C. Fujihara 5, A. Kuo 12, M. Nagata 2, T. Liu 1, B. Mitsuuchi 3, B. Shin 3, C. Hiroshi-Castillo 9, K. Nakagaki, K. Tashiro, G. Kame 9.

* * *

Standings

9 – 0 Centinela Black

8 – 1 OC Imprint

4 – 5 Cubs

3 – 6 Higashi

2 – 7 GK Quicksilver

1 – 8 Blue Devils

* * *

Bell Aye Minor (Sun.)

Double Dribble (38) – J. Ogawa 17, M. Miyagishima 3, D. Ogawa 5, R. Miyagishima, G. Miyagishima, K. Ogawa, B. Gonzalez 7, Ad. Maeda 4, M. Kawamata 2.

Mahalo Tigers (61) – J. Kawahata 9, A. Kosaka 10, C. Lee 3, T. Fukumoto 6, C. Sugiyama, D. Tomita 12, Ke. Maruyama 9, Kr. Maruyama 12.

* * *

Islanders (36) – K. Grissom 15, B. Fujioka 6, M. Kaneshiro 6, B. Takeuchi 3, K. Kaneshiro 3, T. Kubota 3.

Centinela Celtics (50) – E. Suzukawa 1, A. Liou 17, S. Tao 14, W. Yen 2, P. Kim 10, T. Yoshida 6.

* * *

Westside Tigers (34) – G. Taka, J. Komesu 1, J. Lum, D. Hong, S. Nomura 6, J. Oshiro 11, T. Nomura, J. Smith 16.

East Venice Bears (54) – C. Saito, E. Saito 4, T. Shishido 10, C. Kubota 2, C. Matsubayashi, D. Ozima 4, C. Mikasa 5, E. Matsubayashi 7, K. Ito 22.

* * *

Standings

9 – 0 Mahalo Tigers

6 – 3 East Venice Bears

5 – 4 Westside Tigers

4 – 5 Centinela Celtics

2 – 7 Double Dribble

1 – 8 Islanders

* * *

Bell Aye Major

Mustangs (58) – De. Hashimoto 4, P. Chan 12pts, 6 reb; Da. Hashimoto 27pts, 9 reb; K. Seo 10pts, 9 reb; T. Ozaki 5pts, 8 reb.

Hollywood Dodgers (84) – D. Ng 11pts, 6 reb; R. Ishimaru 6; L. Lising 16; M. Mellor 2pts, 7 reb; S. Uyeshima 10pts, 5 reb; D. Uyeshima 39pts, 5 reb.

* * *

The Boyz (37) – V. Lee 9; T. Humbo 3; K. Tan 10pts, 18 reb; C. Kitani 4pts, 5 reb; S. Takehara 11.

38 Degrees (48) – E. Sugita 16; H. Fujino 5 reb; K. Sugita 4pts, 5 reb; J. Kiyomura 17pts, 8 reb; M. Noguchi 11pts, 12 reb.

* * *

Marina Tigers (67) – M. Nishida 10; T. Wong 8pts, 7 reb; K. Quock 9; S. Ishida 27; S. Woo 8pts, 10 reb; P. Nguyen 5pts, 10 reb.

Precise (88) – K. Nishibayashi 26pts, 8 reb; R. Chan 12; R. Yoshida 11pts, 6 reb; K. Okamoto 10pts, 9 reb; N. Silva 16pts, 6 reb; K. Ikami 9pts, 5 reb; T. Okamoto 4.

* * *

LGN Ayes (41) – D. Yamada 7; T. Nguyen 10; W. Ng 22; R. Odama 7 reb; G. West 2pts, 5 reb; T. Tanaka.

Watanabe Tigers (51) – A. Nguyen 2; A. Matsumoto; D. Woo 19pts, 7 reb; W. Abe 2; J. Ngo 12; C. Williams 11; J. Omatsu 2; A. Kochi 3; S. Matsui.

* * *

Standings

RED DIVISION

7 – 2 38 Degrees

5 – 4 Mustangs

4 – 5 Hollywood Dodgers

1 – 8 The Boyz

WHITE DIVISION

8 – 1 Precise

6 – 3 Watanabe Tigers

5 – 4 LGN Ayes

0 – 9 Marina Tigers

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

Westside Connection (70)

FK Nursery (48)

* * *

La Glen Nursery II (56)

Lomeli’s (43)

* * *

FOR Quicksilver (59)

FOR Old Magic (41)

* * *

Standings

8 – 1 Westside Connection

6 – 3 La Glen Nursery II

6 – 3 FOR Quicksilver

4 – 5 FOR Old Magic

3 – 6 FK Nursery

0 – 9 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Westside Bears (83)

FOR Blazers (40)

* * *

Slumpbusters (46)

No Names (37)

* * *

TK Heat (62)

Pasadena Warriors (56)

* * *

Mukashi (68)

Big Dogs (66)

* * *

Standings

BLUE DIVISION

7 – 2 Westside Bears

3 – 6 No-Names

3 – 6 FOR Blazers

3 – 6 Slumpbusters

BLACK DIVISION

7 – 2 Mukashi

6 – 3 TK Heat

5 – 4 Big Dogs

2 – 7 Pasadena Warriors

* * *

Carson Aye Plus

Westside Lions (77) – R. Reynolds 20, J. Santos 4, M. Takata 15, T. Shimabukuro 13, J. Fukuda 9, K. Chang 16.

Yellow Storm (61) – R. Shinba 6, C. Lee 6, M. Fukumoto 17, C. Liu 18, E. Lim 7, S. Soong 7.

* * *

Rock Paper Scissors (64) – R. Umemoto 8, D. Huang, J. Liu 21, S. Umemoto 14, D. Mai, D. Peng 14, R. Miyamoto, W. Hwang 7, B. Nishikawa.

Mavericks (77) – B. Ishibashi 11, K. Masuyama 10, A. Osaki 4, J. Ishibashi 3, E. Wun 20, K. Wun 2, K. Boyak 24, A. Wun, R. Wun 3.

* * *

Da Boyz Entourage (72) – N. Muronaka, T. Shishima 12, C. Luong 10, N. Muronaka 8, D. Wong 7, J. Chow 26.

FOR Magic (61) – J. Hays 21, R. Murai, J. Campbell 5, M. Matsunaga 5, B. Peralta 2, J. Hiroshima 15, J. Lee 10, J. Matsunaga 3.

* * *

Standings

8 – 1 Yellow Storm

7 – 2 Westside Lions

5 – 4 Mavericks

4 – 5 Da Boyz Entourage

2 – 7 FOR Magic

1 – 8 Rock Paper Scissors

* * *

Carson AA (Week 7)

Ironmen (83) – D. Okuda 2, J. Hamamoto 13, M. Kinoshita 25, T. James 2, T. Carroll 13, T. Clifford 28.

FOR GI Quicksilver (60) – E. Iki 6, B. Miyano 11, K. Deemer 14, Q. Lee 8, N. Imamura 9, M. Alvarado 12.

* * *

Permian Panthers (80) – K. Murata 14, A. Yoshida, J. Igawa 24, C. Yoshida 7, C. Igawa 14, B. Igawa 21.

Super Sonics (105) – A. Davis 8, C. Azzam 31, M. Nitake 28, P. Nitake 14, J. Kimura 5, E. Nguyen 19.

* * *

Permian Panthers– BYE

* * *

Standings

5 – 1 Ironmen

5 – 1 Super Sonics

2 – 4 FOR GI Quicksilver

1 – 4 Permian Panthers

1 – 4 Nakatani