2017 Akira Komai Memorial Playoffs – 1st Round Results

Following results are for the first round of the 2017 Akira Komai Memorial Playoffs. Games played on April 2 at Carson HS and Rancho Dominguez Prep.

Aye Minor

Busy Bees (48)

Centinela Celtics (67)

* * *

Westside Tigers (51)

MU Strokers (67)

* * *

Cubs (62)

Amadeus (68)

* * *

Aye Major

Big Dogs (53)

La Glen Nursery II (54)

* * *

TK Heat (51)

LGN Ayes (61)

* * *

Mustangs (67) – De. Hashimoto 3, T. Ozaki 13, P. Chan 11, K. Seo, C. Hayashi 13, Da. Hashimoto 13, J. Chang 14.

Mukashi (78) – B. Tanaka 3, J. Yoshitake 7, R. Tamaki, J. Tojie 13, C. Albitz 30, B. Tsudama 6, V. Chintavorn 11, K. Nishi 8.

* * *

Hollywood Dodgers (50) – A. Mitsunaga 5, R. Yoshiyama 2, M. Ng 5, S. Uyeshima 7, M. Mellor 4, M. Ishimaru 3, L. Lising 19, R. Ishimaru 3, D. Ng 2.

Westside Bears (68) – K. Sun 16, H. Takeda 5, R. Shiozaki 10, T. Hseih 16, R. Iwamoto 9, K. Kaji 12.

* * *

No-Names (54) – J. Lee 5, J. Silva 2, J. Franklin 11, S. Iseri 32, N. Schultz 1, J. Yamada 3.

38 Degrees (65) – B. Sugita 15, H. Fujino, J. Imahara 10, K. Sugita, J. Kiyomura 13, M. Noguchi 11, W. Wong 6, E. Sugita 10.

* * *

Watanabe Tigers (66) – A. Nguyen 1, J. Omatsu 2, D. Woo 20, C. Williams 10, S. Matsui 2, A. Kochi, W. Abe 8, J. Ngo 23.

FOR Quicksilver (64) – J. Gersen 14, J. Lee 21, B. Ishida 7, C. Murata 5, N. Kahawai 2, B. Ida 8, K. Taniguchi 5, B. Tokita 2.