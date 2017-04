2017 Akira Komai Memorial Playoffs – Quarterfinal Results

Nisei Athletic Union – Following results are for the Quarterfinal round of the 2017 Akira Komai Memorial Playoffs. Games played on April 9 at Carson HS and Rancho Dominguez Prep.

Aye Minor

Mahalo Tigers (71) – Ty. Fukumoto 4, Kr. Maruyama 11, A. Ogata 11, Ke. Maruyama 16, D. Tomita 7, Tr. Fukumoto, C. Lee, A. Kosaka 7, C. Sugiyama 11, J. Kawahata 4.

Centinela Celtics (57) – T. Yoshida 4, S. Tao 20, P. Kim 12, W. Yen 5, A. Liou 14, E. Yen 2, E. Suzukawa.

* * *

East Venice Bears (60) – E. Matsubayashi 5, C. Mikasa 5, C. Matsubayashi 6, T. Shishido 11, E. Saito 7, K. Saito 3, K. Ito 23.

LGN Carriers (46) – R. Purisma 15, C. Domaloan, D. Toda 12, J. Geri 15, D. Smart 4, M. Moy, E. Wong.

* * *

MU Strokers (52) – B. Yamasawa, M. Nakata, Br. Umemoto 13, M. Lao 12, B. Young, K. Isa 23, T. Yukawa 4.

Centinela Black (76) – G. Kame 8, M. Nagata 16, A. Kuo 17, K. Tashiro, C. Hiroshi-Castillo 11, C. Fujihara 11, T. Liu 4, B. Shin 9.

* * *

Amadeus (86) – R. Yee 6, B. Duangpichakul 26, B. Matsuzaki 12, T. Miyamoto, J. Tom 21, T. Ling 2, P. Yamauchi, M. Shintaku, D. Shintaku 6, J. Kawaguchi, B. Wen 12.

OC Imprint (87) – D. Sumi 27, B. Hirata 14, J. Akiyama 5, D. Komae 6, A. Truong 17, Ca. Kubo 8, Co. Kubo 10.

* * *

Aye Major

La Glen Nursery (52) – D. Umemoto 8, T. Wing 16, J. Tea 7, S. Nagashiki 6, R. Kato 8, R. Ishii 7, D. Kanegawa.

38 Degrees (65) – B. Sugita 6, H. Fujino 5, J. Imahara 8, K. Sugita 2, J. Kiyomura 15, M. Noguchi 23, W. Wong 2, E. Sugita 4.

* * *

Precise (85) – K. Nishibayashi 26, R. Chan 5, R. Yoshida 28, K. Okamoto 7, N. Silva 11, Z. SooHoo 4, T. Okamoto 4.

LGN Ayes (65) – D. Yamada, W. Ng 35, M. Kamada 21, R. Odama, G. West 1, C. Do 8.

* * *

Watanabe Tigers (50) – J. Omatsu 4, C. Williams 9, S. Matsui 3, A. Kochi 1, W. Abe 6, J. Ngo 27.

Westside Connection (63) – B. Setsuda 10, S. Sugasawara 3, A. Yamashita 10, J. Yukawa 13, K. Lew, J. Adachi 10, A. Tachiki 17.

* * *

Westside Bears (70) – K. Sun 19, H. Takeda 3, T. Hseih 8, R. Iwamoto 12, K. Kaji 7, M. Hawkins, J. Chen 17, K. Funada 4.

Mukashi (54) – B. Tanaka, J. Yoshitake 2, R. Tamaki, J. Tojie 6, C. Albitz 23, B. Tsudama 10, V. Chintavorn 8, K. Nishi 5.

* * *