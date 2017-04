2017 Akira Komai Memorial Playoffs – Semifinal Results

Nisei Athletic Union – Following results are for the Semifinal round of the 2017 Akira Komai Memorial Playoffs. Games played on April 16 at Carson HS and Rancho Dominguez Prep.

Aye Minor

Centinela Black (79) – K. Tashiro, K. Nakagaki 10, B. Mitsuuchi 3, T. Liu 8, C. Fujihara 20, M. Nagata 11, A. Kuo 12, B. Shin 15.

OC Imprint (69) – D. Sumi 27, G. Fujihiro, Ca. Kubo 3, J. Akiyama 4, B. Hirata 15, A. Troung 12, Co. Kubo 8.

* * *

East Venice Bears (41) – K. Ito 13, E. Matsubayashi 2, C. Mikasa 4, C. Matsubayashi 4, C. Kubota 2, T. Shishido 16, E. Saito, K. Saito.

Mahalo Tigers (62) – Tr. Fukumoto 19, A. Ogata 8, Ke. Maruyama 13, J. Kawahata 2, C. Lee 6, Ty. Fukumoto 2, D. Tomita 4, C. Sugiyama 6, A. Kosaka 2.

* * *

Aye Major

Westside Connection (67) – A. Tachiki 12, J. Adachi 10, M. Gima, K. Lew, D. Drear 24, A. Yamashita 12, S. Sugasawara, B. Setsuda 9.

38 Degrees (74) – B. Sugita 5, E. Sugita 13, H. Fujino 5, J. Imahara 15, K. Sugita, J. Kiyomura 20, M. Noguchi 13, W. Wong 3.

* * *

Westside Bears (49) – T. Hseih 12, R. Iwamoto 7, K. Kaji 12, J. Chen 11, R. Shiozaki 7, M. Hawkins.

Precise (66) – K. Nishibayashi 32, R. Chan 2, K. Ikami, T. Okamoto, R. Yoshida 25, K. Okamoto 5, Z. SooHoo 2.

* * *

Aye Plus

Westside Lions (84) – De. Wong 21, J. Santos 15, J. Matsunaga 21, T. Shimabukuro 4, M. Takata 8, J. Fukuda 15.

Mavericks (76) – A. Ozaki 4, E. Wun 37, A. Wun 1, K. Wun 5, K. Boyak 21, R. Wun 8.

* * *

Yellow Storm (56) – E. Lim 4, S. Thi, C. Liu 12, M. Fukumoto 7, C. Lee, A. Mak 23, S. Soong 10, R. Shinba.

Da Boyz Entourage (51) – D. Do 6, C. Luong 6, No. Muronaka 8, D. Wong 10, T. Shishima 11, Ne. Muronaka 10.

* * *

AA

Permian Panthers (0)

Ironmen (2) – Won by Forfeit

* * *

SuperSonics (77) – M. Nitake 11, E. Nguyen 26, J. Uchida 19, P. Valdriz 3, A. Davis 18.

Nakatani (49) – J. Kawahito 25, G. Yanai 4, B. Akahiji 13, C. Kitani 3, K. Kitani 4.