2017 Akira Komai Memorial Playoffs – So. Cal Final Results

Games played on Sunday, April 23 @ Bell High School

Ironmen (85)—D. Okuda 13, J. Hamamoto 17, M. Kinoshita 5, T. James, J. Nguyen 12, T. Carroll 7, J. Sasada 2, T. Clifford 16, E. Kim 11, C. James 2.

Supersonics (69)—C. Azzam 4, C. Maekawa, P. Nitake 17, P. Valdriz 3, E. Nguyen 12, M. Nitake 29, J Kimura, A. Davis 4.

Yellow Storm (75)—E. Lim 2, S. Thi 12, C. Lui 5, M. Fukumoto 2, Cs. Lee 3, A. Mak 18, Cn. Lee 28, R. Shinba 8, D. Nakauchi 7.

Westside Lions (74)—M. Takata 7, J. Fukuda 8, De. Wong 5, T. Shimabukuro 2, Da. Wong 19, J. Santos 7, R. Reynolds 26.

Precise Plumbing (73)—R. Chan 8, K. Nishibayashi 17, N. Silva 17, T. Okumoto, R. Yoshida 20, K. Okumoto 7, Z. Soo-Hoo 4.

38 Degrees (61)—W. Wong 4, M. Noguchi 7, K Sugita 5, J Imahara 10, H Fujino2, E. Sugita 14, B. Sugita 19.

Centinela Celtics (46)—G. Kame 11, K. Tashiro 4, B. Sun 5, C. Castillo 8, K. Nakagaki, B. Mitsuuchi, T. Liu, M. Nagata 12, A. Kuo 6.

Mahalo Tigers (60)—J. Kawahata 4, A. Kosaka 8, C. Sugiyama 3, D. Tomita, Tr. Fukumoto 2, C. Lee, Kv. Maruyama 9, A. Ogata 7, Kr. Maruyama 2, Ty. Fukumoto 25.

