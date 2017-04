Franklin Masters & AA – Week 9 Results

Games played on March 27 and April 2nd

Franklin Masters

Pasadena Islanders (61) – K. Tashiro 7; G. Iwamiya 6pts, 8 reb; R. Matsumoto 21; J. Utsunomiya 2; J. Ozawa 7pts, 5 reb; S. Yoshimoto 14pts, 6 reb; W. Gin 4.

Bruins I (53) – W. Utsunomiya; A. Hsiao 3pts, 10 reb; C. Harada 8pts, 5 reb; D. Jung 5; M. Kobashigawa 8; E. Choi 17pts, 5 reb; A. Itano 12.

* * *

All In (41) – K. Hamasaki 12pts, 5 reb; C. Hayashida 9; J. Hamasaki 9; W. Wong 7pts, 8 reb; L. Wong; J. Louie 4.

La Glen Nursery (47) – D. Yamada 10; M. Nakata 3; R. Kodani 12; G. West 8pts, 10 reb; J. Wing 7pts, 10 reb; L. Young 4; M. Miyashima 3.

* * *

Bruins H (49) – G. Ohara 19; C. Okamoto; B. Yamaguchi 13pts, 5 reb; A. Magallanes 2; D. Kim 2pts, 5 reb; K. Arima 9; J. Dang 4; B. Tse.

Giants (63) – B. Wong 6; S. Matsui 6; D. Kubo 6; B. Chan 17; A. Lee 21; G. Imamura 7pts, 7 reb; H. Wong.

* * *

Standings

8 – 1 Giants

7 – 2 Pasadena Islanders

6 – 3 Bruins H

4 – 5 La Glen Nursery

2 – 7 All In

0 – 9 Bruins I

* * *

Carson AA

Ironmen (86) – D. Okuda 3, M. Kinoshita 12, C. James 4, T. James 1, J. Nguyen 4, T. Carroll 27, E. Kim 12, J. Hamamoto 20.

Nakatani (64) – J. Kawahito 13, K. Jung 11, S. Shimizu, G. Kitani 6, B. Akahiji 12, K. Okada 12, C. Kitani 8, K. Kitani 2.

* * *

Permian Panthers (67) – K. Murata 2, A. Yoshida 3, D. Hong 11, J. Igawa 14, C. Yoshida 5, M. Kato 21, B. Igawa 11.

FOR GI Quicksilver (53) – E. Iki 11, B. Miyano, K. Deemer 4, Q. Lee 6, N. Imamura 18, M. Alvarado, J. Lee 1, J. Gabio 13.

* * *

Super Sonics– BYE

* * *

Standings

7 – 1 Ironmen

5 – 2 Super Sonics

2 – 5 FOR GI Quicksilver

2 – 5 Nakatani

2 – 5 Permian Panthers