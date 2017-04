Franklin Masters – Week 10 Results

Games played on Monday, April 3rd

Franklin Masters

Bruins H (61) – C. Okamoto 6; B. Yamaguchi 8; G. Ohara 36pts, 7 reb; D. Kim 4pts, 6 reb; J. Dang 4pts, 5 reb; B. Au; A. Magallanes 3.

All In (54) – K. Hamasaki 14; C. Hayashida 9; D. Sheow 11pts, 7 reb; L. Wong 6; J. Louie 8pts, 7 reb; J. Hamasaki 4pts, 6 reb; W. Wong 2.

* * *

Bruins I (57) – B. Chen 14; W. Utsunomiya; A. Hsiao 11pts, 12 reb; D. Jung 7pts, 6 reb; M. Kobashigawa 3; A. Itano 7; D. Kim 15.

Giants (65) – A. Young 6; G. Imamura 4pts, 5 reb; J. Otsuki 6pts, 5 reb; B. Chan 13; P. Lee 2; B. Wong 3; D. Kubo 12; K. Lee 7; H. Wong 12.

* * *

Pasadena Islanders (43) – W. Gin 16; G. Iwamiya 3; R. Matsumoto 6; J. Utsunomiya; J. Ozawa 3; S. Yoshimoto 9pts, 5 reb; 6.

La Glen Nursery (55) – D. Yamada 7; M. Nakata 4; C. Wong 4; R. Kodani 20pts, 5 reb; G. West 3pts, 8 reb; M. Miyashima 13; J. Wing 4pts, 7 reb.

* * *

Standings

9 – 1 Giants

7 – 3 Pasadena Islanders

7 – 3 Bruins H

5 – 5 La Glen Nursery

2 – 8 All In

0 – 10 Bruins I