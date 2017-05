Tigers Tournament – Adult Division Schedules

Mens Masters Open Upper

Alhambra HS Large

Wed, 5/24

8:00 PM Old Skool – Seattle BTS vs Sport Court Blue Storm

9:00 PM Coaches vs Scrubs

Thurs, 5/25

6:00 PM Old Skool – Seattle BTS vs Coaches

7:00 PM Scrubs vs Sport Court Blue Storm

Fri, 5/26

6:00 PM Old Skool – Seattle BTS vsScrubs

7:00 PM Sport Court Blue Storm vsCoaches

Mens Masters Open Lower

Alhambra HS Large

Wed, 5/24

6:00 PM Lomelis vs Evergreen 40+

7:00 PM FOR Quicksilver Masters vs He>1

Thurs, 5/25

8:00 PM FOR Quicksilver Masters vs Evergreen 40+

9:00 PM Lomelis vs He>1

Fri, 5/26

8:00 PM HE>i vs Evergreen 40+

9:00 PM FOR Quicksilver Masters vs Lomelis

Mens Masters Classic

Bell HS

Tues, 5/23

6:30 PM (U) OCO Daimyo vs Bruins

7:30 PM (U) Cunning Runts vs Westside Tigers

8:30 PM (U) Slow Break vs Blubayou

8:30 PM (L) Sakae Sushi vs Black Gatos

Mens Masters Antique

Bell HS Lower

Tues, 5/23

6:30 PM FOR Rebels vs Ji Ji Force

7:30 PM Angry Nerds vs Dragons

Wed, 5/24

7:30 PM Ji Ji Force vs Angry Nerds

8:30 PM FOR Rebels vs Dragons

Thurs, 5/26

7:30 PM Dragons vs Ji Ji Force

8:30 PM FOR Rebels vs Angry Nerds

Mens Masters Seniors Upper

Alhambra HS Small

Wed, 5/24

8:00 PM Giants vs Moldy Oldies

9:00 PM One & Done vs All In

Thurs, 5/26

8:00 PM Giants vs One & Done

9:00 PM All In vs Moldy Oldies

Fri, 5/26

8:00 PM One & Done vs Moldy Oldies

9:00 PM Giants vs All In

Mens Masters Seniors Lower

Alhambra HS Small

Wed, 5/24

6:00 PM Cougars vs Hollenbeck Crew

7:00 PM Coast Produce vs O-Ji Sans

Thurs, 5/26

6:00 PM O-Ji Sans vs Cougars

7:00 PM Hollenbeck Crew vs Coast Produce

Fri, 5/26

6:00 PM Coast Produce vs Cougars

7:00 PM Hollenbeck Crew vs O-Ji Sans

Mens AA

ELAC Mens

Sat, 5/27

11:00 AM OC KO vs Pasadena Bruins

12:15 PM Icemen vs LA Dragons

Sun, 5/28

11:00 AM OC KO vs LA Dragons

12:15 PM Icemen vs Pasadena Bruins

Mon, 5/29

12:15 PM LA Dragons vs Pasadena Bruins

1:30 PM OC KO vs Icemen

Mens A+

ELAC Mens

Sat. 5/27

9:00 AM Run N Gun vs Menehunes

10:00 AM Arcadia High Alumni vs Everest

1:30 PM Oster Fast Team vs Menehunes

2:30 PM SF CCU Ambassadors vs Everest

Sun, 5/28

9:00 AM Run N Gun vs Oster Fast Team

10:00 AM Arcadia High Alumni vs Everest

Mens A Gold

Alhambra HS

Sat, 5/27

1:00 PM (L) Main Event vs Central Cal Cobras

1:00 PM (S) Sacramento Barons vs Ito Banditos

Sun, 5/28

12:00 PM (L) Ito Banditos vs Central Cal Cobras

12:00 PM (S) Sacramento Barons vs Main Event

Mon, 5/29

12:00 PM (S) Central Cal Cobras vs Sacramento Barons

12:30 PM (L) Ito Banditos vs Main Event

Mens A Silver

Alhambra HS

Sat, 5/27

10:00 AM (L) Tigers Terror vs Entourage

10:00 AM (S) Phantom Tigers vs Mahalo Tigers

11:00 AM (L) Third Wind vs Hodgepodge Heroes

11:00 AM (S) Watanabe Tigers vs Diablo

Mens A Bronze

Alhambra HS

Sat, 5/27

9:00 AM (L) SFLA vs HQ Tigers

9:00 AM (S) Air Bruins vs He>i

12:00 PM (L) San Francisco Drakes Orange vs HQ Tigers

12:00 PM (S) Sakae Sushi vs He>i

Sun, 5/28

9:00 AM (L) SFLA vs San Francisco Drakes Orange

9:00 AM (S) Air Bruins vs Sakae Sushi

Womens Open

Whittier HS

Sat, 5/27

4:00 PM (#1) Let It Fly vs Miscellaneous

4:00 PM (#2) Tigerblood vs Alumnimati

Sun, 5/28

9:00 AM (#1) Jazzed vs Let It Fly

9:00 AM (#2) Alumnimati vs No Name

2:15 PM (#1) Jazzed vs Miscellaneous

2:15 PM (#2) Tigerblood vs No Name

Womens A+ Gold

Whittier HS

Sat, 5/27

11:00 AM (#1) Throwbacks vs Imperials Purple

11:00 AM (#2) Who Nu vs Jamafins

3:00 PM (#1) teamSubs vs Imperials Purple

3:00 PM (#2) Avengers vs Jamafins

Sun, 5/28

1:15 PM (#1) Throwbacks vs teamSubs

1:15 PM (#2) Who Nu vs Avengers

Womens A+ Silver

Whittier HS

Sat, 5/27

12:00 PM (#1) Hungry Tigerettes vs Wanjettes Misfits

12:00 PM (#2) Loko Ocho Ocho vs Hungry Hungry Hoopers

1:00 PM (#1) San Francisco Drakes vs Central Cal Cobras

1:00 PM (#2) J Morey vs Unknown Tigerettes

Womens A+ Bronze

Whittier HS

Sat, 5/27

9:00 AM (#1) Blizzard vs Tigerettes Ayes

9:00 AM (#2) Hoops We Did It Again vs Wanjettes LOL

10:00 AM (#1) Comeback Kids vs Blazers-DDBS

10:00 AM (#2) Mike’s Imperials vs Mixed Plate Tigerettes