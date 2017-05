Tigers Tournament – Boys Prep Schedule

Boys Prep 12th Grade Upper

ELAC Womens

Sat, 5/27

1:00 PM FOR Sharp Shooters vs Pasadena Bruins Elite

2:15 PM Hollywood Dodgers Blazers vs Mustangs Inferno

Sun, 5/28

1:00 PM Mustangs Inferno vs FOR Sharp Shooters

2:15 PM Pasadena Bruins Elite vs Hollywood Dodgers Blazers

Mon, 5/29

1:00 PM FOR Sharp Shooters vs Hollywood Dodgers Blazers

2:15 PM Mustangs Inferno vs Pasadena Bruins Elite

Boys Prep 12th Grade Middle

ELAC Womens

Sat, 5/27

11:00 AM WPC Silver Bullets vs OCO Spartans

12:00 PM Tiger Pistons vs FOR Blue Rays

Sun, 5/28

11:00 AM FOR Blue Rays vs WPC Silver Bullets

12:00 PM OCO Spartans vs Tiger Pistons

Mon, 5/29

11:00 AM WPC Silver Bullets vs Tiger Pistons

12:00 PM FOR Blue Rays vs OCO Spartans

Boys Prep 12th Grade Lower

ELAC Womens

Sat, 5/27

9:00 AM OCO Wolfpack vs Evergreen Knights

10:00 AM OCBC Shockwaves vs FOR Scorpions

Sun, 5/28

9:00 AM Evergreen Knights vs OCBC Shockwaves

10:00 AM FOR Scorpions vs OCO Wolfpack

Mon, 5/29

9:00 AM OCBC Shockwaves vs OCO Wolfpack

10:00 AM Evergreen Knights vs FOR Scorpions

Boys Prep 11th Grade Upper

Downey HS

Sat, 5/27

11:00 AM (#1) VFW Sharks vs FOR Triple Threat

11:00 AM (#2) Bruins Rock vs HD Runners

12:15 PM (#1) Tiger Rangers vs FOR Hawks

12:15 PM (#2) FOR Mariners vs SOC Unknowns

Boys Prep 11th Grade Middle

Downey HS

Sat, 5/27

9:00 AM (#1) WLA Red Dragons vs VYC Thunderbolts

9:00 AM #2) SF Gang Green vs Evergreen Blazers

1:30 PM (#1) WLA Red Dragons vs WC Saber Slayers

1:30 PM (#2) SF Gang Green vs Mustang Thunder

Sun, 5/28

11:30 AM (#1) VYC Thunderbolts vs WC Saber Slayers

11:30 AM (#2) Evergreen Blazers vs Mustang Thunder

Boys Prep 11th Grade Lower

Downey HS

Sat, 5/27

10:00 AM (#1) WPC Heat vs Tiger Dragons

10:00 AM (#2) OCBC Cobras vs OCO Titans

2:30 PM (#1) OCO Titans vs WPC Heat

2:30 PM (#2) OCBC Cobras vs Tiger Dragons

Mon, 5/29

9:00 AM (#1) OCBC Titans vs Tiger Dragons

9:00 AM (#2) OCBC Cobras vs WPC Heat

Boys Prep 10th Grade Upper

Mark Keppel HS

Sat, 5/27

11:00 AM (#1) Tigers Lightning vs Mustang Scorpions

11:00 AM #2) FOR Ninjas vs Venice Scorpions

12:15 PM (#1) NYS Hornets vs FOR Eagles

12:15 PM (#2) FOR Rebels vs FOR Jaguars

Boys Prep 10th Grade Lower

Mark Keppel HS

Sat, 5/27

9:00 AM (#1) FOR Sharks vs Hollywood Dodgers Xcelerators

9:00 AM (#2) FOR Pythons vs NYS Rebels

10:00 AM (#1) Tigers Torpedoes vs OCBC Patriots

10:00 AM (#2) Mustang Vipers vs WPC Elite

Boys Prep 9th Grade Upper

Mark Keppel HS

Sat, 5/27

2:30 PM (#1) VFW Run N Gun vs Tigers X-Plosion

2:30 PM (#2) Hollywood Dodgers Chargers vs FOR Defenders

Sun, 5/28

2:30 PM (#1) FOR Defenders vs Tigers X-Plosion

2:30 PM (#2) Hollywood Dodgers Chargers vs VFW Run N Gun

Mon, 5/29

2:30 PM (#1) Hollywood Dodgers Chargers vs Tigers X-Plosion

2:15 PM (#2) VFW Run N Gun vs FOR Defenders

Boys Prep 9th Grade Middle

Mark Keppel HS

Sat, 5/27

4:45 PM (#1) OCO Stallions vs Hollywood Dodgers Venom

4:45 PM (#2) Bruins Tornados vs AFMC Falcons

Sun, 5/28

1:30 PM (#1) AFMC Falcons vs OCO Stallions

1:30 PM (#2) Bruins Tornados vs Hollywood Dodgers Venom

Mon, 5/29

1:15 PM (#2) OCO Stallions vs Bruins Tornados

1:30 PM (#1) Hollywood Dodgers Venom vs AFMC Falcons

Boys Prep 9th Grade Lower

Mark Keppel HS

Sat, 5/27

3:45 PM (#1) OCO Saints vs Sabers Yellow Jackets

3:45 PM (#2) Norwalk Blazers vs Tiger Raptors

Sun, 5/28

3:45 PM (#1) Norwalk Blazers vs OCO Saints

3:45 PM (#2) Sabers Yellow Jackets vs Tiger Raptors

Mon, 5/29

12:15 PM (#2) Sabers Yellow Jackets vs Norwalk Blazers

12:30 PM (#1) OCO Saints vs Tiger Raptors