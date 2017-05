Tigers Tournament – Boys Second Grade-Eighth Grade Schedule

Boys Prep 8th Grade Gold

Maywood Prep

Sat, 5/27

5:00 PM VFW Tribe vs Battling Bruins

6:00 PM SF Sharks vs HD Lakers

Sun, 5/28

11:00 AM Battling Bruins vs SF Sharks

12:00 PM VFW Tribe vs HD Lakers

Mon, 5/29

1:00 PM HD Lakers vs Battling Bruins

2:00 PM SF Sharks vs VFW Tribe

Boys Prep 8th Grade Silver

Maywood Prep

Sat, 5/27

9:00 AM FOR Seahawks vs Norwalk Defenders

10:00 AM Norwalk Vipers vs WPC Blitz

11:00 AM Venice Leopards vs Tiger Fusion

12:00 PM Jets Supersonics vs BCSFYAO Taisho

Boys Prep 8th Grade Bronze

Maywood Prep

Sat, 5/27

1:00 PM FOR Mass Attack vs Jets Knights

2:00 PM Tiger Force vs Venice Gametime

Sun, 5/28

9:00 AM Venice Gametime vs FOR Mass Attack

10:00 AM Jets Knights vs Tiger Force

Mon, 5/29

9:00 AM Venice Gametime vs Jets Knights

10:00 AM Tiger Force vs FOR Mass Attack

Boys Prep 7th Grade Gold

Schurr HS Large

Sat, 5/27

1:30 PM WLA Lightning vs AFMC Golden Tigers

2:30 PM VYC Lakers II vs Bruins Rule

4:30 PM AFMC Golden Tigers vs VYC Lakers II

5:30 PM Bruins Rule vs WLA Lightning

Sun, 5/28

2:30 PM VYC Lakers II vs WLA Lightning

3:30 PM AFMC Golden Tigers vs Bruins Rule

Boys Prep 7th Grade Silver

LA Wilson HS

Sat, 5/27

1:00 PM OCBC Taiyo vs FOR Wolverines

2:00 PM Tiger Warriors vs NYS Blue Hawks

3:00 PM Bruins Thunder II vs VFW X-treme

4:00 PM SOC United vs Alpha Tigers

Boys Prep 7th Grade Bronze

LA Wilson HS

Sat, 5/27

9:00 AM FOR Jazz vs Mustang Rebels

10:00 AM Tiger Speed vs SB Jets

11:00 AM Mustang Jumpman vs SOC Ronin

12:00 PM WPC Hurricanes vs Evergreen Ninjas

Boys Prep 6th Grade Gold

San Gabriel HS #1

Sat, 5/27

11:00 AM San Jose Ninjas vs SFV Lakers

12:00 PM Evergreen Eagles vs NYS Blue Thunder

1:00 PM SF Associates vs FOR Force

2:00 PM HD theBoyz vs NYS Kings

Boys Prep 6th Grade Silver

San Gabriel HS #1

Sat, 5/27

9:00 AM Tigers Jedi vs NYS Dragons

10:00 AM WLA Fury vs Bruins Rockets

3:00 PM NYS Dragons vs Evergreen Mavericks

4:00 PM HD Ninjas vs Bruins Rockets

Sun, 5/28

2:00 PM Tigers Jedi vs Evergreen Mavericks

3:00 PM HD Ninjas vs WLA Fury

Boys Prep 6th Grade Bronze

San Gabriel HS

Sat, 5/27

5:00 PM (#1) Tigers Na Koa vs Mustang Jaguars

5:00 PM (#2) Sabers Titans vs Venice Knight Racers

Sun, 5/28

4:00 PM (#1) Tigers Na Koa vs Sabers Titans

4:00 PM (#2) Mustang Jaguars vs Venice Knight Racers

Mon, 5/29

3:00 PM (#1) Tigers Na Koa vs Venice Knight Racers

3:00 PM (#2) Sabers Titans vs Mustang Jaguars

Boys Prep 5th Grade Gold

Gabrielino HS

Sat, 5/27

4:00 PM (L) Tigers Thunder vs SF Flying Eagles

4:00 PM (S) Mustangs Samurai vs Bruins Warriors

Sun, 5/28

3:00 PM (L) Bruins Warriors vs SF Flying Eagles

3:00 PM (S) Tigers Thunder vs Mustangs Samurai

Mon, 5/29

1:00 PM (L) SF Flying Eagles vs Mustangs Samurai

2:00 PM (L) Tigers Thunder vs Bruins Warriors

Boys Prep 5th Grade Silver

Gabrielino HS

Sat, 5/27

3:00 PM (L) SF Associates vs WLA Renegades

3:00 PM (S) NYS Sonics vs Evergreen Thunder

5:00 PM (L) WLA Renegades vs OCBC Defenders

5:00 PM (S) Tiger Aces vs NYS Sonics

Sun, 5/28

2:00 PM (L) OCBC Defenders vs SF Associates

2:00 PM (S) Tiger Aces vs Evergreen Thunder

Boys Prep 4th Grade Gold

Gabrielino HS

Sat, 5/27

12:00 PM (L) Tiger Titans vs Pasadena Bruins Strikers

12:00 PM (S) WLA Warriors vs Mustang Avengers

1:00 PM (L) AFMC Warriors vs HD Clippers

1:00 PM (S) FOR Gators vs FOR Flight

Boys Prep 4th Grade Silver

Gabrielino HS

Sat, 5/27

10:00 AM (L) WLA Supersonics vs Jets Eagles

10:00 AM (S) NYS Scorpions vs FOR Razorbacks

11:00 AM (L) NYS Mega Dragons vs WPC Lions

11:00 AM (S) OCO Warriors vs SF Wolfpack

Boys Prep 4th Grade Bronze

Gabrielino HS

Sat, 5/27

9:00 AM (L) Venice Dragons vs Evergreen Samurai

9:00 AM (S) Blazing Tigers vs WPC Blizzards

Sun, 5/28

9:00 AM (L) Venice Dragons vs WPC Blizzards

9:00 AM (S) Blazing Tigers vs Evergreen Samurai

Mon, 5/29

9:00 AM (L) Blazing Tigers vs Venice Dragons

9:00 AM (S) WPC Blizzards vs Evergreen Samurai

Boys Prep 3rd Grade Gold

San Gabriel HS #2

Sat, 5/27

11:00 AM VFW Redhawks vs Evergreen Warriors

12:00 PM Bruins Ninja Warriors vs Tigers Night Fury

1:00 PM FOR Surfriders vs Tiger Rebels

2:00 PM NYS Wolverines vs FOR Clippers

Boys Prep 3rd Grade Silver

San Gabriel HS #2

Sat, 5/27

9:00 AM Bruins Thunder III vs Bruins Vipers

10:00 AM Jets Thunder vs San Francisco Associates

3:00 PM SF Supersonics vs Bruins Thunder III

4:00 PM FOR Legacy vs Jets Thunder

Sun, 5/28

2:00 PM Bruins Vipers vs SF Supersonics

3:00 PM San Francisco Associates vs FOR Legacy

Boys Prep 2nd Grade Gold

San Gabriel HS #3

Sat, 5/27

1:00 PM FOR Hot Shots vs Bruins Thunder 4

2:00 PM FOR Titans vs VFW Alley Oopers

3:00 PM WLA Rebels vs Sabers Legends

4:00 PM Tigers Triple Threat vs Mustangs Elite

Boys Prep 2nd Grade Silver

San Gabriel HS #3

Sat, 5/27

9:00 AM HD Runnin’ Rebels vs VFW Force

10:00 AM Evergreen Wolves vs Killer X-Overs

11:00 AM Mustangs Lightning vs WLA Dragons

12:00 PM Tigers Fast & Furious vs Venice Rockets