Tigers Tournament – Girls Prep Schedule

Girls Prep 12th Grade Upper

Glen A. Wilson HS

Sat, 5/27

9:00 AM Venice Comets vs Norwalk Hotshots

11:15 AM Flying Tigers vs Mustang Rainbows

1:30 PM Shooting Starz vs Norwalk Hotshots

Sun, 5/28

9:00 AM Mustang Rainbows vs Venice Cheetah Girls

10:15 AM Venice Comets vs Shooting Starz

1:30 PM Flying Tigers vs Venice Cheetah Girls

Girls Prep 12th Grade Lower

Glen A. Wilson HS

Sat, 5/27

10:15 AM FOR Mystic Elite vs Mau Loa Tigers

12:30 PM WPC Fusion vs OCBC SWAG

Sun, 5/28

11:30 AM FOR Mystic Elite vs WPC Fusion

12:30 PM OCBC SWAG vs Mau Loa Tigers

Mon, 5/29

9:00 AM WPC Fusion vs Mau Loa Tigers

10:00 AM FOR Mystic Elite vs OCBC SWAG

Girls Prep 11th Grade

Downey HS

Sat, 5/27

3:30 PM (#1) OCO Starburst vs Pasadena Bruins Cheetahs

3:30 PM (#2) FOR Firecrackers vs OCBC Golden Dragons

4:45 PM (#1) SFV Y2K vs FOR Stingrays

4:45 PM (#2) FOR Extreme vs Golden Tigers

Girls Prep 10th Grade Upper

California HS

Sat, 5/27

1:00 PM WPC Wild vs Tigers BobbyStrong

2:15 PM VFW Daredevils vs FOR Hoku

Sun, 5/28

1:00 PM FOR Hoku vs Tigers BobbyStrong

2:15 PM WPC Wild vs VFW Daredevils

Mon, 5/29

1:00 PM WPC Wild vs FOR Hoku

2:15 PM VFW Daredevils vs Tigers BobyStrong

Girls Prep 10th Grade Middle

California HS

Sat, 5/27

11:00 AM NYS Legacy vs NYS Diamonds

12:00 PM Saberette Sparks vs Tigers Fireworks

Sun, 5/28

11:00 AM Saberette Sparks vs NYS Diamonds

12:00 PM Tigers Fireworks vs NYS Legacy

Mon, 5/29

11:00 AM Saberette Sparks vs NYS Legacy

12:00 PM NYS Diamonds vs Tigers Fireworks

Girls Prep 10th Grade Lower

California HS

Sat, 5/27

9:00 AM HD Sparklers vs OCBC Sweet Peas

10:00 AM OCO Sparks vs HD Comets

Sun, 5/28

9:00 AM HD Comets vs OCBC Sweet Peas

10:00 AM OCO Sparks vs HD Sparklers

Mon, 5/29

9:00 AM OCBC Sweet Peas vs OCO Sparks

10:00 AM HD Comets vs HD Sparklers

Girls Prep 9th Grade Upper

Schurr HS Large

Sat, 5/27

11:00 AM Tigers Dream vs FOR Challengers

12:15 PM Tigers SWG vs Venice Dolphins

Sun, 5/28

11:00 AM FOR Challengers vs Tigers SWG

12:15 PM Tigers Dream vs Venice Dolphins

Mon, 5/29

12:00 PM Venice Dolphins vs FOR Challengers

1:15 PM Tigers SWG vs Tigers Dream

Girls Prep 9th Grade Lower

Schurr HS Large

Sat, 5/27

9:00 AM VFW Pressure vs Jetts Lokahi

10:00 AM Norwalk Firecrackers vs VFW Wahine Warriors

3:30 PM HD Starlights vs Jetts Lokahi

Sun, 5/28

9:00 AM OCBC Emerald Starz vs VFW Wahine Warriors

10:00 AM VFW Pressure vs HD Starlights

1:30 PM Norwalk Firecrackers vs OCBC Emerald Starz