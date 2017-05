Tigers Tournament – Girls Second Grade-Eighth Grade Schedule

Girls 8th Grade Blue

Bell HS Upper

Sat, 5/27

11:00 AM FOR G-Force vs Mustangs Tsunami

12:00 PM FOR Hoops vs Tigerettes Pulelehua

Sun, 5/28

11:00 AM FOR Hoops vs FOR G-Force

12:00 PM Mustangs Tsunami vs Tigerettes Pulelehua

Mon, 5/29

12:00 PM Mustangs Tsunami vs FOR Hoops

1:00 PM FOR G-Force vs Tigerettes Pulelehua

Girls 8th Grade White

Bell HS Upper

Sat, 5/27

9:00 AM Pasadena Bruins Dragonflies vs WLA Hokuloa

10:00 AM FOR Swish vs Tigerettes Pride

1:00 PM FOR Mavericks vs WLA Hokuloa

2:00 PM Venice Diamonds vs FOR Swish

Sun, 5/28

10:00 AM Pasadena Bruins Dragonflies vs FOR Mavericks

9:00 AM Venice Diamonds vs Tigerettes Pride

Girls 7th Grade Gold

Bell HS Upper

Sat, 5/27

3:00 PM Tigers Roar vs Venice Wildcats

4:00 PM Tiger Starz vs NYS Hot Shots

Sun, 5/28

2:00 PM Tigers Roar vs NYS Hot Shots

3:00 PM Tiger Starz vs Venice Wildcats

Mon, 5/29

2:00 PM Venice Wildcats vs NYS Hot Shots

3:00 PM Tigers Roar vs Tiger Starz

Girls 7th Grade Silver

Bell HS

Sat, 5/27

5:00 PM (U) FOR Breakers vs Jetts Bball Girls

5:00 PM (L) Mochi Monsters vs Bruins

Sun, 5/28

1:00 PM (U) FOR Breakers vs Mochi Monsters

3:00 PM (L) Jetts Bball Girls vs Pasadena Bruins

Mon, 5/29

1:00 PM (L) FOR Breakers vs Pasadena Bruins

2:00 PM (L) Mochi Monsters vs Jetts Bball Girls

Girls 6th Grade Gold

Elder Park

Sat, 5/27

11:00 AM Pasadena Bruins vs Jetts Wolves

12:00 PM FOR Chikara Girlz vs VFW Red Rubies

1:00 PM Sam Jose Ninjas vs Norwalk Blue Starz

2:00 PM Tigers Rainbow Warriors vs AFMC Waves

Girls 6th Grade Silver

Elder Park

Sat, 5/27

3:00 PM Mustang Lei-Ups vs WPC Lightning

4:00 PM Hollywood Dodgers Shooting Stars vs Tigers Sparkles

Sun, 5/28

11:00 AM Hollywood Dodgers Shooting Stars vs Mustang Lei-Ups

12:00 PM Tigers Sparkles vs WPC Lightning

Mon, 5/29

11:00 AM WPC Lightning vs Hollywood Dodgers Shooting Stars

12:00 PM Tigers Sparkles vs Mustang Lei-Ups

Girls 6th Grade Bronze

Elder Park

Sat, 5/27

9:00 AM OCBC Wasabi Warriorettes vs OCO Honeybees

10:00 AM Jetts Phoenix vs Wanjettes Dunkaroos

Sun, 5/28

9:00 AM Jetts Phoenix vs OCBC Wasabi Warriorettes

10:00 AM Wanjettes Dunkaroos vs OCO Honeybees

Mon, 5/29

9:00 AM OCO Honeybees vs Jetts Phoenix

10:00 AM OCBC Wasabi Warriorettes vs Wanjettes Dunkaroos

Girls 5th Grade Gold

Rancho Dominguez #1

Sat, 5/27

9:00 AM VFW Kit Katz vs Mustang Magic Stars

10:00 AM Royal Tigers vs Wanjette Slammerz

3:00 PM OCO Crush Lightning vs Mustang Magic Stars

4:00 PM FOR Lava Girls vs Wanjette Slammerz

Sun, 5/28

2:00 PM VFW Kit Katz vs OCO Crush Lightning

3:00 PM Royal Tigers vs FOR Lava Girls

Girls 5th Grade Silver

Rancho Dominguez #1

Sat, 5/27

11:00 AM Tigerettes Hotshotz vs Pasadena Bruins Hula Hoopz

12:00 PM VFW Huskies vs San Fernando Aloha Girls

1:00 PM WLA Fireworks vs WPC Minions

2:00 PM Bruins Dream Team vs VYC Shooting Stars

Girls 4th Grade Gold

Montebello HS

Sat, 5/27

3:00 PM FOR Sparklers vs NYS Black Storm

4:00 PM Tiger Swish vs VFW Cherry Bombs

Sun, 5/28

11:00 AM FOR Sparklers vs VFW Cherry Bombs

12:00 PM Tiger Swish vs NYS Black Storm

Mon, 5/29

12:00 PM NYS Black Storm vs VFW Cherry Bombs

1:00 PM FOR Sparklers vs Tiger Swish

Girls 4th Grade Silver

Montebello HS

Sat, 5/27

9:00 AM Emoji Girls vs NYS Superstars

10:00 AM HD Roxy Girlz vs NYS Blue Storm

1:00 PM Mustang Stars vs NYS Superstars

2:00 PM Pasadena Bruins Elite Stars vs NYS Blue Storm

Sun, 5/28

1:00 PM Emoji Girls vs Mustang Stars

2:00 PM HD Roxy Girlz vs Pasadena Bruins Elite Stars

Girls 4th Grade Bronze

Montebello HS

Sat, 5/27

11:00 AM FOR Silver Stars vs SF Associates

12:00 PM Tigerette Warriors vs WPC Purple Lakers

Sun, 5/28

9:00 AM FOR Silver Stars vs WPC Purple Lakers

10:00 AM Tigerette Warriors vs SF Associates

3:00 PM WPC Purple Lakers vs SF Associates

4:00 PM Tigerette Warriors vs FOR Silver Stars

Girls 3rd Grade Gold

Bell HS Lower

Sat, 5/27

1:00 PM NYS Elite vs Tigers Charm

2:00 PM Jetts Crush vs Mustangs Comets

Sun, 5/28

9:00 AM NYS Elite vs Jetts Crush

10:00 AM Tigers Charm vs Mustangs Comets

Mon 5/29

11:00 AM Mustangs Comets vs NYS Elite

12:00 PM Tigers Charm vs Jetts Crush

Girls 3rd Grade Silver

Bell HS Lower

Sat, 5/27

9:00 AM AFMC Snowflakes vs NYS Starbursts

10:00 AM SF Emeralds vs FOR Blue Dolphins

11:00 AM Venice Rainbows vs Tigers Candy Crushers

12:00 PM FOR Mochi Monsters vs VFW Shooting Stars

Girls 2nd Grade Red

Rancho Dominguez #2

Sat 5/27

9:00 AM WLA Zoom vs HD Crush

10:00 AM Tigers Infinity vs VFW Girls on Fire

Sun, 5/28

11:00 AM WLA Zoom vs VFW Girls on Fire

12:00 PM HD Crush vs Tigers Infinity

Mon, 5/29

1:00 PM Tigers Infinity vs WLA Zoom

2:00 PM VFW Girls on Fire vs HD Crush

Girls 2nd Grade Blue

Schurr HS Small

Sat, 5/27

1:00 PM Tiger Angels vs NYS Sparks

2:00 PM Venice Waves vs NYS Sugar Rush

Sun, 5/28

9:00 AM NYS Sparks vs Venice Waves

10:00 AM NYS Sugar Rush vs Tiger Angels

Mon, 5.29

11:00 AM Tiger Angels vs Venice Waves

12:00 PM NYS Sparks vs NYS Sugar Rush

Girls 2nd Grade White

Rancho Dominguez #2

Sat 5/27

11:00 AM Bruins the Incrediblesvs FOR Wonder Girls

12:00 PM Mustang Shooting Stars vs SFV Shooting Stars

Sun, 5/28

1:00 PM SFV Shooting Stars vs FOR Wonder Girls

2:00 PM Mustang Shooting Stars vs Bruins the Incredibles

Mon, 5/29

9:00 AM FOR Wonder Girls vs Mustang Shooting Stars

10:00 AM Bruins the Incredibles vs SFV Shooting Stars