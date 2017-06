２５日に第１０回定期演奏会：サウスベイハーモニーとコラボ

南加唯一の日系男声合唱団「 LA メンズグリークラブ」(鴇田アレックス会長)は、第10回定期演奏会を25日(日) 午後3時からトーレンスのジェームズ・アームストロング劇場(3330 Civic Center Dr.)で開く。女声合唱団「サウスベイハーモニー」が協賛し、アメリカ、ロシア、スコットランド、イタリアの歌をはじめ、女声合唱、混声合唱、懐かしい日本の歌まで、幅広い年齢層が楽しめる盛りだくさんの内容となっている。

同合唱団は、「Harmony is Everything」を合唱団のモットーに掲げ、会則の「男声合唱のハーモニーを楽しみながら、会員相互の親睦と地域社会との交流を図り、以って地域文化の向上に貢献する」に沿って活動している。 1999年の結成以来、定期的に開催する演奏会を活動の柱とし、さらに地元の教会や施設で催される各種コンサートに出演、敬老ホームへの慰問など多彩な事業に積極的に参加している。

歌を通じて地域活動への貢献をするとともに、日本の歌、世界の歌を通じて異文化の交流を図る。サンフランシスコの日本合唱連盟メンバー、全米各地の日系合唱団、日本の福島郡山の男声合唱団「ドンカラック」などとも交流し、合唱の輪を広げている。南カリフォルニアの合唱団で構成する「南加日系合唱連盟」の主要メンバーの一員として、2005年の設立時から活動する。

演奏会のチケットは10ドル。

定期演奏会の問い合わせは、鴇田さん電話 808・ 753・2249。メール—

[email protected]

または、中嶋さん電話310・940・9245。メール—

[email protected]

公式ホームページ―

www.laglee.org

▽演奏曲目は次の通り。

オープニング God Bless America By Irving Berlin/Roy Ringwald

ロシアの歌 モスクワ郊外の夕べ By В. Соловьева-Седого

母なるボルガを下りて Arr. By В. Калинников

道 By А. Новиков

世界の歌 Shenandoah Arr. By Parker/Shaw

Annie Laurie Old Scottish song

イタリア民謡メドレー(忘れな草、帰れソレントへ、海へ来たれ)

Memory from “Cats” By A. L. Webber

女声合唱 ピッツィカート・ポルカ By J. & J. Strauss

Adiemus from “Songs of Sanctuary” By K. Jenkins

混声合唱 水のいのち から「雨」 高野喜久雄 詩 高田 三郎 作曲

嵐の「ふるさと」 小山薫堂作詞 youth case作曲

日本の歌 秋のピエロ 堀口大学 作詞 清水 脩 作曲

アカシアの径 鈴木 薫 作詞 多田 武彦 作曲

日本民謡 竹田の子守歌 京都地方民謡 佐藤 亘弘 編曲

斎太郎節 宮城県民謡 竹花 秀昭 編曲

村祭り 文部省唱歌 源田 俊一郎 編曲

エンディング Amazing Grace By John Newton/Lou Leaman