2018 JAO Girls Midget Silver Division Invitational Basketball League Schedule

JAO Invitational Schedule
Midget Silver
Jan. 7, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 Saberette Golden Lions v. Mustangs Stars
10:00 HD Roxy Girls v. Tigerette Lady Warriors
11:00 Venice Fireballers v. Bruin Elite Stars
12:00 FOR Sparklers v. Tigers Swish
1:00 FOR Silver Stars v. Venice Panthers
Jan. 14, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 Tigerette Lady Warriors v. Bruin Elite Stars
10:00 Saberette Golden Lions v. FOR Sparklers
11:00 Venice Panthers v. Tigers Swish
12:00 Venice Fireballers v. FOR Silver Stars
1:00 HD Roxy Girls v. Mustangs Stars
Jan. 21, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 HD Roxy Girls v. Venice Fireballers
10:00 Venice Panthers v. Bruin Elite Stars
11:00 Saberette Golden Lions v. Tigerette Lady Warriors
12:00 FOR Silver Stars v. Tigers Swish
1:00 Mustangs Stars v. FOR Sparklers
Jan. 28, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 FOR Sparklers v. HD Roxy Girls
10:00 Venice Fireballers v. Tigers Swish
11:00 FOR Sparklers v. FOR Silver Stars
12:00 Tigerette Lady Warriors v. Mustangs Stars
1:00 Bruin Elite Stars v. FOR Silver Stars
2:00 Venice Panthers v. Saberette Golden Lions
Feb. 4, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 Venice Panthers v. Tigerette Lady Warriors
10:00 Tigers Swish v. HD Roxy Girls
11:00 Mustangs Stars v. Venice Panthers
12:00 Bruin Elite Stars v. HS Roxy Girls
1:00 Mustangs Stars v. Venice Fireballers
2:00 Bruin Elite Stars v. FOR Sparklers
Feb. 4, 2018 at San Gabriel HS #1
9:00 FOR Silver Stars v. Saberette Golden Lions
Feb. 11, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 Mustangs Stars v. FOR Silver Stars
10:00 Tigerette Lady Warriors v. FOR Sparklers
11:00 Saberette Golden Lions v. HD Roxy Girls
12:00 Tigerette Lady Warriors v. Tigers Swish
1:00 Venice Panthers v. Venice Fireballers
2:00 Bruin Elite Stars v. Tigers Swish
Feb. 18, 2018 at Schurr HS (large)
12:00 Saberette Golden Lions v. Venice Fireballers
Feb. 25, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 Bruin Elite Stars v. Mustangs Stars
10:00 FOR Silver Stars v. HD Roxy Girls
11:00 Tigers Swish v. Saberette Golden Lions
12:00 Venice Fireballers v. Tigerette Lady Warriors
1:00 Venice Panthers v. FOR Sparklers
Feb. 1, 2018 at Alhambra HS #2
9:00 FOR Sparklers v. Venice Fireballers
10:00 Mustangs Stars v. Tigers Swish
11:00 HD Roxy Girls v. Venice Panthers
12:00 Tigerette Lady Warriors v. FOR Silver Stars
1:00 Saberette Golden Lions v. Bruin Elite Stars
Mar. 11, 2018
Schedule Subject to Change
10:00 9th v. 10th
11:00 7th v. 8th
12:00 5th v. 6th
1:00 3rd v. 4th
2:00 1st v. 2nd