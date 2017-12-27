JAPANESE 日本語

E-NEWSPAPER SUBSCRIPTION

Rafu Shimpo
You are at:»»»»2018 JAO Girls Midget Silver Division Invitational Basketball League Schedule

2018 JAO Girls Midget Silver Division Invitational Basketball League Schedule

0

Posted On , ,


JAO Invitational Schedule

Midget Silver

Jan. 7, 2018 at Alhambra HS #2
9:00   Saberette Golden Lions v. Mustangs Stars
10:00  HD Roxy Girls v. Tigerette Lady Warriors
11:00  Venice Fireballers v. Bruin Elite Stars
12:00  FOR Sparklers v. Tigers Swish
1:00  FOR Silver Stars v. Venice Panthers

Jan. 14, 2018 at Alhambra HS #2
9:00   Tigerette Lady Warriors v. Bruin Elite Stars
10:00  Saberette Golden Lions v. FOR Sparklers
11:00  Venice Panthers v. Tigers Swish
12:00  Venice Fireballers v. FOR Silver Stars
1:00  HD Roxy Girls v. Mustangs Stars

Jan. 21, 2018 at Alhambra HS #2
9:00  HD Roxy Girls v. Venice Fireballers
10:00  Venice Panthers v. Bruin Elite Stars
11:00  Saberette Golden Lions v. Tigerette Lady Warriors
12:00  FOR Silver Stars v. Tigers Swish
1:00  Mustangs Stars v. FOR Sparklers

Jan. 28, 2018 at Alhambra HS #2
9:00   FOR Sparklers v. HD Roxy Girls
10:00  Venice Fireballers v. Tigers Swish
11:00  FOR Sparklers v. FOR Silver Stars
12:00  Tigerette Lady Warriors v. Mustangs Stars
1:00  Bruin Elite Stars v. FOR Silver Stars
2:00   Venice Panthers v. Saberette Golden Lions

Feb. 4, 2018 at Alhambra HS #2
9:00  Venice Panthers v. Tigerette Lady Warriors
10:00  Tigers Swish v. HD Roxy Girls
11:00  Mustangs Stars v. Venice Panthers
12:00  Bruin Elite Stars v. HS Roxy Girls
1:00  Mustangs Stars v. Venice Fireballers
2:00   Bruin Elite Stars v. FOR Sparklers

Feb. 4, 2018 at San Gabriel HS #1
9:00  FOR Silver Stars v. Saberette Golden Lions

Feb. 11, 2018 at Alhambra HS #2
9:00  Mustangs Stars v. FOR Silver Stars
10:00  Tigerette Lady Warriors v. FOR Sparklers
11:00  Saberette Golden Lions v. HD Roxy Girls
12:00  Tigerette Lady Warriors v. Tigers Swish
1:00  Venice Panthers v. Venice Fireballers
2:00   Bruin Elite Stars v. Tigers Swish

Feb. 18, 2018 at Schurr HS (large)
12:00  Saberette Golden Lions v. Venice Fireballers

Feb. 25, 2018 at Alhambra HS #2
9:00  Bruin Elite Stars v. Mustangs Stars
10:00  FOR Silver Stars v. HD Roxy Girls
11:00  Tigers Swish v. Saberette Golden Lions
12:00  Venice Fireballers v. Tigerette Lady Warriors
1:00  Venice Panthers v. FOR Sparklers

Feb. 1, 2018 at Alhambra HS #2
9:00  FOR Sparklers v. Venice Fireballers
10:00  Mustangs Stars v. Tigers Swish
11:00  HD Roxy Girls v. Venice Panthers
12:00  Tigerette Lady Warriors v. FOR Silver Stars
1:00  Saberette Golden Lions v. Bruin Elite Stars

Mar. 11, 2018
Schedule Subject to Change
10:00  9th v. 10th
11:00  7th v. 8th
12:00  5th v. 6th
1:00  3rd v. 4th
2:00  1st v. 2nd

Tags

Share.

Related Posts

Leave A Reply