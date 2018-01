2018 – Week 2 Scores

Games played on January 14th & 18th

Bell (Thurs) Aye Minor

Hollywood Dodgers Asahi (54) – K. Miura 12, K. Abe 20, G. Eddow, R. Miura 13, B. Minoda 3, M. Wada 6, L. Young, R. Eguchi.

LGN Carriers (60) – E. Wong 4, J. Mizoguchi 21, D. Toda 7, R. Purisma 24, M. Moy 4.

* * *

Amadeus (63) – T. Miyamoto 9, B. Matsuzaki 10, R. Yee 9, B. Wen 16, T. Ling 17, J. Kawaguchi 2.

Busy Bees (37) – N. Oshidari 1, K. Yabumoto 6, T. Sasaki 5, A. Charmaraman, B. Fukushima 11, A. Vecharak 9, K. Ogawa, G. Sasaki, M. Miyashima, J. Sasaki 5.

* * *

MU Strokers (83) – K. Isa 24, B. Umemoto 15, M. Lao 18, E. Quon 14, T. Yukawa 6, M. Nakata 6.

Wheelchair Bound (47) – A. Sakado 2, M. Hara 19, S. Umemoto 2, B. Umemoto 5, D. Marquez, V. Yip, A. Takahashi 19.

* * *

Standings

1 – 0 MU Strokers

1 – 0 Amadeus

1 – 0 LGN Carriers

0 – 1 Hollywood Dodgers Asahi

0 – 1 Wheelchair Bound

0 – 1 Busy Bees

* * *

Bell Aye Minor (Sun.)

Pasadena Warriors (50) – D. Bell 13, D. Wright 4, W. Gin 2, D. Kato 10, R. Matsumoto 6, J. Utsunomiya 2, E. Anderson 13.

Blazers (60) – B. Wong 6, S. Watanabe 10, T. Ashcraft 2, C. Padilla 9, T. Kim 33, J. Mun.

* * *

East Venice Bears (32) – C. Mikasa 5, J. Oshima 3, C. Kubota 2, T. Shishido 7, E. Saito 6, K. Saito 9, K. Whang, M. Yu.

Double Dribble (37) – M. Kawamata 3, J. Ogawa 15, G. Miyagishima 2, A. Maeda 7, D. Ogawa 8, R. Miyagishima, K. Ogawa 2, H. Jonokuchi.

* * *

M.I. Westside Tigers (55) – K. Nomura 10, J. Lum 2, J. Komesu, D. Hong, S. Nomura 20, T. Nomura 6, P. Lee 6, J. Yamasaki 11.

Cubs (46) – K. Ogata 9, P. Smart 6, Y. Shigeta 19, E. Bugarin 3, E. Young 9, G. Campbell, P. Sakasegawa.

* * *

Standings

2 – 0 Double Dribble

1 – 1 East Venice Bears

1 – 1 Cubs

1 – 1 M.I. Westside Tigers

1 – 1 Blazers

0 – 2 Pasadena Warriors

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

Westside Connection (59) – A. Tachiki 8, K. Lew 5, J. Yukawa 10, C. Sanker 6, S. Sugasewara 3, B. Setsuda 9, S. Sanker 19.

Lomeli’s (33) – S. Matsumoto, B. Ishida 8, K. Yamamoto 5, P. Nishita 4, R. Okamoto, B. Hachiya 16, T. Tashima.

* * *

F.K. Nursery (43) – R. Iwashita, L. Kinningham 5, S. Hada 8, R. Kotani 12, J. Shimizu 7, J. Shimizu 2, K. Niwa 5, J. Takenaka 4.

SBB Tigers (58) – K. Maruyama 19, C. Sugiyama 6, A. Ogata 10, J. Kawahata 4, K. Maruyama 7, T. Fukumoto 3, D. Tomita 9.

* * *

South Bay FOR Quicksilver (50) – B. Tokita, B. Ishida, M. Carlson 8, N. Kahawai, J. Gerson 5, B. Sibrian 3, T. Sibrian 10, K. Su 2, C. Carating 22.

La Glen Nursery II (41) – D. Umemoto 8, S. Nagashiki 8, R. Kato, D. Kanegawa 3, R. Ishii 22.

* * *

Tool Time (55) – B. George 19, R. Hatsushi 15, S. Kamiyama 3, T. Ishiwata 6, M. Lee 7, K. Imaoka 5.

RPS (46) – K. Otani, R. Umemoto 21, D. Hiraoka, S. Umemoto 14, D. Mai 4, B. Nishikawa 3, R. Miyamoto 4, Y. Wang.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

1 – 0 SBB Tigers

1 – 0 South Bay FOR Quicksilver

0 – 1 F.K. Nursery

0 – 1 La Glen Nursery II

RED DIVISION

1 – 0 Westside Connection

1 – 0 Tool Time

0 – 1 RPS

0 – 1 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Mukashi (70) – K. Nishi 7, V. Chintavorn 14, M. Yoshida 6, B. Tsudama 11, C. Albitz 14, J. Tsuji, R. Tamaki, J. Nagayama 4, J. Yoshitake 12, B. Tanaka 2.

Big Dogs (43) – C. Yamashita 5, D. Okamoto 15, R. Fukute 5, E. Shimabukuro 8, G. Yee 10.

* * *

No Names (59) – K. Hirai 5, N. Schultz, T. Tachibana 10, J. Silva 10, J. Lee, S. Iseri 21, P. Pham 17.

Mavericks (52) – A. Olsen 4, J. Suminaga 2, K. Masuyama 2, A. Wun, E. Wun 20, K. Wun, K. Boyak 21, R. Wun.

* * *

Westside Bears (64) – W. Tamanaha 2, K. Sun 7, J. Woo 14, R. Shiozaki 7, T. Hseih 4, R. Iwamoto 10, J. Chen 7, K. Kaji 7, J. Smith 2.

TK Heat (32) – J. Endo 3, D. Isono 2, T. Hyunh 3, S. Yamauchi 7, M. Ramirez 17.

* * *

Slumpbusters (49) – S. Hamada 13, J. Fu 5, D. Tse 9, B. Eberly 9, K. Fujinami 8, P. Yu 5.

Yoho’s (30) – R. Hosozawa 6, A. Min, D. Yu, A. Onishi, Ji. Yoshitake 12, Jo. Yoshitake 12.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

1 – 0 Westside Bears

1 – 0 No-Names

0 – 1 Mavericks

0 – 1 TK Heat

RED DIVISION

1 – 0 Mukashi

1 – 0 Slumpbusters

0 – 1 Big Dogs

0 – 1 Yoho’s

* * *