2018 – Week 3 Scores

Games played on January 21st and 22nd

Franklin Masters

Giants (33) – B. Wong 4, D. Kubo 3, H. Wong 6, G. Imamura 6, J. Louie 8, A. Young, P. Lee 6.

Bruins H (57) – B. Tse 2, C. Okamoto 4, B. Au, G. Ohara 18, J. Dang 6, K. Kikkawa 7, E. Choi 5, R. Yagura 7, A. Magallanes 3, F. Hu 5.

* * *

Islanders (53) – K. Tashiro 6, W. Gin 11, G. Iwamiya 3, R. Matsumoto 13, J. Ozawa 6, C. Hirakawa 3, S. Yoshimoto 9, J. Utsunomiya 2.

Bruins I (47) – A. Hsiao 2, D. Hazama 5, C. Harada 4, J. Kim 17, D. Jung 2, M. Kobashigawa 2, W. Utsunomiya 4, T. Satoh 7, S. Ozaki 2, R. Eng 2.

* * *

Standings

1 – 0 Bruins H

1 – 0 Islanders

0 – 1 Bruins I

0 – 1 Giants

0 – 0 La Glen Nursery

* * *

Bell Aye Minor (Sun.)

Double Dribble (52) – A. Maeda 14, D. Ogawa 8, K. Ogawa 4, J. Ogawa 12, H. Jonokuchi, R. Miyagishima, M. Kawamata 8, B. Gonzales 6.

Blazers (66) – B. Wong 21, J. Tsai 14, D. Komae 12, S. Ito 6, T. Kim 11, C. Padilla 2.

* * *

Pasadena Warriors (58) – D. Wright 16, E. Anderson 14, D. Kato 3, D. Bell 20, R. Matsumoto 2, W. Gin 3.

M.I. Westside Tigers (45) – J. Lum 6, J. Yamasaki 11, P. Lee 2, K. Nomura 15, S. Nomura 6, J. Komesu 3, K. Tanita 2, D. Hong.

* * *

Cubs (47) – C. Wong, K. Ogata 5, G. Campbell, P. Smart 7, E. Bugarin 11, Y. Shigeta 6, K. Hashimura 14, E. Young 4, P. Sakasegawa.

East Venice Bears (41) – T. Shishido 8, J. Oshima 7, C. Kubota 6, E. Matsubayashi 4, C. Mikasa 2, E. Saito 7, K. Whang 7, M. Yu, K. Saito.

* * *

Standings

2 – 1 Double Dribble

2 – 1 Cubs

2 – 1 Blazers

1 – 2 East Venice Bears

1 – 2 M.I. Westside Tigers

1 – 2 Pasadena Warriors

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

FK Nursery (51) – R. Iwashita, L. Kinningham 1, S. Hada 7, R. Kotani 17, D. Kageyama 8, J. Shimizu 4, K. Niwa 10, J. Takenaka 4.

La Glen Nursery II (34) – D. Umemoto 2, T. Wing 12, S. Nagashiki 10, R. Kato 2, D. Kanegawa 3, J. Hamamoto 3, R. Ishii 2.

* * *

Lomeli’s (49) – K. Kikkawa 6, T. Tashima 3, B. Hachiya 19, R. Okamoto 4, S. Murai 2, P. Nishita 6, B. Ishida 9, S. Matsumoto.

RPS (62) – R. Umemoto 23, S. Umemoto 19, I. Wang 4, B. Nishikawa 16, R. Miyamoto.

* * *

Westside Connection (55) – A. Tachiki 5, J. Adachi 12, K. Lew 2, J. Yukawa 8, C. Sanker 4, B. Setsuda 9, S. Sanker 15.

Tool Time (52) – M. Lee 12, T. Ishiwata 7, K. Imaoka 7, K. Tanaka 13, S. Kamiyama 3, B. Hashizu 3, B. George 7.

* * *

South Bay FOR Quicksilver (49) – C. Carating 13, K. Su 15, T. Sibrian 6, K. Taniguchi, B. Ida 3, J. Gersen 3, N. Kahawai, M. Carlson 2, B. Ishida 3, J. Lee 4.

SBB Tigers (53) – Tr. Fukumoto 20, K. Maruyama 5, J. Kawahata 4, A. Ogata 18, C. Sugiyama, A. Kosaka, K. Maruyama 6.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

2 – 0 SBB Tigers

1 – 1 South Bay FOR Quicksilver

1 – 1 F.K. Nursery

0 – 2 La Glen Nursery II

RED DIVISION

2 – 0 Westside Connection

1 – 1 Tool Time

1 – 1 RPS

0 – 2 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Mavericks (2) – Won by forfeit

TK Heat (0)

* * *

Big Dogs (56) – M. Chin 17, K. Lee 8, G. Yee 13, E. Shimabukuro 11, B. Yoshimura 4, D. Okamoto 3, C. Yamashita.

Yohos (58) – B. Imamura, Jo. Yoshitake 14, Ji. Yoshitake 20, D. Yu, M. Price 4, A. Min 14, C. Hosozawa, R. Hosozawa 6, Ja. Yoshitake.

* * *

Slumpbusters (57) – J. Shirozono 2, J. Fu 1, B. Eberly 15, K. Fujinami 3, R. Hosozawa 9, D. Tse 14, P. Yu 13.

Mukashi (56) – V. Chintavorn 13, M. Yoshida, B. Tsudama 12, C. Albitz 20, J. Tojii 5, R. Tamaki, K. Nishi 2, J. Yoshitake 4, B. Tanaka.

* * *

Westside Bears (64) – W. Tamanaha 2, K. Sun 12, J. Woo 12, R. Shiozaki 3, R. Iwamoto 4, K. Kaji 11, J. Smith 20.

No-Names (32) – K. Hirai 6, P. Pham 4, D. Sakiyama 5, N. Schultz, B. Kumagawa 2, J. Silva, S. Iseri 15.

* * *

Standings

BLUE DIVISION

2 – 0 Westside Bears

1 – 1 No-Names

1 – 1 Mavericks

0 – 2 TK Heat

BLACK DIVISION

2 – 0 Slumpbusters

1 – 1 Mukashi

1 – 1 Yoho’s

0 – 2 Big Dogs

* * *

Carson Aye Plus

Entourage (47) – Ne. Muronaka, D. Wong 4, C. Luong 10, K. Ogawa, No. Muronaka 11, J. Chow 14, T. Shishima 8.

FOR Quicksilver (JRL) (54) – A. Tani 8, N. Valparaiso 11, B. Yamada 3, J. Lee 13, J. Watanabe 16, A. Miya 3.

* * *

FOR Magic (56) – S. Young, J. Yonemine 9, J. Hiroshima 6, S. Toy 14, B. Peralta 2, M. Matsunaga 7, J. Campbell 4, J. Hays 14.

38 Degrees (47) – E. Lim 6, M. Noguchi 6, J. Kiyomura 14, J. Imahara 8, H. Fujino 3, E. Sugita 7, B. Sugita 3.

* * *

Permian Panthers (57) – A. Yoshida 3, D. Hong 1, J. Igawa 16, C. Yoshida 8, G. Nakano 2, M. Kato 15, B. Igawa 12.

Precise (48) – M. Chun 4, N. Silva 3, W. Brownlee 9, R. Chan 6, K. Nishibayashi 26.

* * *

Standings

1 – 0 Permian Panthers

1 – 0 FOR Magic

1 – 0 FOR Quicksilver (JRL)

0 – 1 Precise

0 – 1 Entourage

0 – 1 38 Degrees

* * *

Carson AA

Ironmen (86) – D. Okuda 6, M. Kinoshita 11, JJ James 6, T. James, J. Hamamoto 32, T. Carroll 4, S. Hinkley 11, J. Sasada, G. James 16.

CRFT by Maki (69) – K. Hamane 13, J. Young 11, I. Saldana, D. Maki 2, J. Nakama 6, M. Ito 20, G. Toyama 17.

* * *

Yellow Storm (78) – J. Carroll 16, J. Chu 31, M. Nitake 9, M. Fukumoto 2, C. Lee, C. Akiyoshi, R. Shinba 7, K. Min Jung 13.

Nakatani (87) – S. Nelson 14, J. Ly 13, B. Akahiji 17, C. Kitani 13, S. Inouye 25, K. Kitani 5.

* * *

GI Quicksilver (51) – M. Alvarado 6, J. Gabio 11, N. Imamura 10, Q. Lee 12, K. Deemer 9, B. Miyano 3.

Venice Lions (76) – J. Fukuda 9, De. Wong 5, M. Takata 4, T. Shimabukuro 4, O. Furuta 12, J. Santos 13, R. Reynolds 29, J. Amis.

* * *

Standings

1 – 0 Nakatani

1 – 0 Ironmen

1 – 0 Venice Lions

0 – 1 Yellow Storm

0 – 1 CRFT by Maki

0 – 1 GI Quicksilver

* * *