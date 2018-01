2018 – Week 4 Scores

Games played on January 28th & 29th

Franklin Masters

Islanders (48) – W. Gin 7, S. Yoshimoto 14, G. Iwamiya 18, R. Matsumoto 7, J. Ozawa, K. Tashiro, J. Utsunomiya 2.

La Glen Nursery (39) – G. Yoshino 8, M. Nakata 8, C. Wong 3, G. West 10, J. Wing 7, L. Young, D. Yaguchi, M. Miyashima 3.

* * *

Giants (37) – B. Wong 6, J. Otsuki 2, B. Chan 15, P. Lee 10, G. Imamura, D. Kubo 4, J. Louie, H. Wong.

Bruins I (59) – S. Ozaki 8, D. Hazama 10, C. Harada 2, J. Kim 16, D. Jung 3, A. Itano 6, W. Utsunomiya 2, R. Eng 4, A. Hsiao, T. Satoh 8.

* * *

Standings

2 – 0 Islanders

1 – 0 Bruins H

1 – 1 Bruins I

0 – 1 La Glen Nursery

0 – 2 Giants

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

SBB Tigers (63) –

Tool Time (59) –

* * *

Westside Connection (62) –

South Bay FOR Quicksilver (60) –

* * *

RPS (63) –

FK Nursery (61) –

* * *

La Glen Nursery II (64) –

Lomeli’s (57) –

* * *

Standings

WHITE DIVISION

3 – 0 SBB Tigers

1 – 2 South Bay FOR Quicksilver

1 – 2 F.K. Nursery

1 – 2 La Glen Nursery II

RED DIVISION

3 – 0 Westside Connection

2 – 1 RPS

1 – 2 Tool Time

0 – 3 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Slumpbusters (68) –

No-Names (54) –

* * *

Westside Bears (52) –

Mukashi (51) –

* * *

Mavericks (45) –

Yohos (31) –

* * *

Big Dogs (65) –

TK Heat (51) –

* * *

Standings

WHITE DIVISION

3 – 0 Westside Bears

2 – 1 Mavericks

1 – 2 No-Names

0 – 3 TK Heat

RED DIVISION

3 – 0 Slumpbusters

1 – 2 Mukashi

1 – 2 Yoho’s

1 – 2 Big Dogs

* * *

Carson Aye Plus

Precise (54) – K. Nishibayashi 41, R. Chan 2, S. Gee, K. Kai, M. Chun 6, W. Brownlee 3, T. Okumoto 2, E. Olsgaard.

FOR Magic (62) – J. Hays 24, J. Campbell 4, M. Matsunaga 3, S. Toy 9, J. Hiroshima 20, S. Young 2.

* * *

Entourage (68) – Ne. Muronaka 6, T. Shishima 19, S. Stroud 6, C. Luong 4, K. Ogawa, No. Muronaka 10, D. Wong 6, J. Chow 17.

38 Degrees (53) – J. Kiyomura 8, J. Imahara 14, E. Sugita 13, B. Sugita 16, H. Fujino 2.

* * *

FOR Quicksilver (JRL) (42) – A. Miya 3, J. Minatogawa 2, J. Lee 17, B. Yamada 4, N. Valpariso 14, A. Tani 2.

Permian Panthers (60) – M. Kato 11, G. Nakano 5, C. Yoshida 5, J. Igawa 2, D. Hong 6, B. Igawa 23, A. Yoshida 8.

* * *

Standings

2 – 0 Permian Panthers

2 – 0 FOR Magic

1 – 1 FOR Quicksilver (JRL)

1 – 1 Entourage

0 – 2 Precise

0 – 2 38 Degrees

* * *

Carson AA

Venice Lions (71) – R. Reynolds 30, T. Shimabukuro, J. Santos 9, M. Takata 6, J. Matsunaga 18, O. Fukuda 4, J. Fukuda 4, J. Amis.

Nakatani (68) – J. Ly 2, K. Okada 15, B. Akahiji 13, C. Kitani 14, S. Inouye 13, K. Kitani 11.

* * *

GI Quicksilver (79) – J. Gabio 12, M. Alvarado 2, N. Imamura 13, K. Deemer 13, E. Iki 25, B. Miyano 14.

CRFT by Maki (78) – M. Lai 16, J. Young 18, D. Maki 2, J. Nakama 3, M. Ito 24, G. Toyama 15.

* * *

Ironmen (84) – D. Okuda 10, M. Kinoshita 6, J. James 4, T. James, J. Hamamoto 19, J. Nguyen 3, T. Carroll 18, S. Hinkey 4, T. Clifford 14, G. James 6.

Yellow Storm (86) – R. Shinba 7, J. Chen 21, C. Liu, M. Fukumoto, M. Nitake 13, D. Nakauchi 10, J. Carroll 35.

* * *

Standings

2 – 0 Venice Lions

1 – 1 Nakatani

1 – 1 Ironmen

1 – 1 Yellow Storm

1 – 1 GI Quicksilver

0 – 2 CRFT by Maki