2018 – Week 4.5 Scores

Games played on February 5th, 8th, and 10th

Franklin Masters

La Glen Nursery (62) – G. Yoshino 24, L. Young 5, M. Nakata 7, C. Wong 12, J. Wing 7, G. West 7.

Bruins I (49) – A. Hsiao, A. Itano 9, D. Hazama 11, C. Harada 2, T. Satoh 9, D. Jung 2, M. Kobashigawa 2, W. Utsunomiya, R. Eng 12, D. Kuang, S. Ozaki 2.

* * *

Bruins H (62) – C. Okamoto, B. Au 5, G. Ohara 16, D. Kim 14, K. Kikkawa, E. Choi 10, A. Magallanes 6, J. Dang 4, B. Tse 2, F. Hu 2, K. Arima 3.

Islanders (36) – K. Tashiro, W. Gin 7, G. Iwamiya 7, R. Matsumoto 18, J. Ozawa 4, J. Utsunomiya.

* * *

Standings

2 – 0 Bruins H

2 – 1 Islanders

1 – 1 La Glen Nursery

1 – 2 Bruins I

0 – 2 Giants

* * *

Bell (Thurs) Aye Minor

Busy Bees (49) – G. Sasaki 9, N. Oshidari 5, K. Yabumoto 24, A. Charmaraman 3, K. Ogawa 6, T. Sasaki 2.

MU Strokers (61) – K. Isa 23, M. Lao 14, Br. Umemoto 11, B. Young 2, C. Hayashi 10, M. Nakata 2.

* * *

LGN Carriers (49) – R. Purisma 18, R. Kito 10, J. Mizoguchi 17, K. Takeuchi 3, M. Moy 1, E. Wong.

Amadeus (57) – T. Miyamoto, B. Matsuzaki 12, B. Wen 9, K. Naya 14, B. Duangpichakul 22.

* * *

Wheelchair Bound (39) – A. Sakado 2, G. Goei, V. Yip 2, M. Hara 9, N. Fukuda 10, By. Umemoto, A. Yamashita 16, D. Marquez.

Hollywood Dodgers Asahi (48) – K. Miura 17, K. Abe 11, R. Eguchi, R. Miura 7, S. Serrano 13, L. Young, M. Wada, G. Eddow, D. Uyeshima.

* * *

Standings

4 – 0 MU Strokers

4 – 0 Amadeus

2 – 2 LGN Carriers

1 – 3 Busy Bees

1 – 3 Hollywood Dodgers Asahi

0 – 4 Wheelchair Bound

* * *

Bell Aye Major

Hollywood Dodgers Black (45) – A. Mitsunaga 7, D. Uyeshima 16, S. Uyeshima 12, R. Yoshiyama 3, K. Louie 2, R. Ishimaru 5.

LGN Ayes (60) – J. Taylor 18, T. Nguyen 14, R. Odama, G. West 2, C. Do 10, D. Hashimoto 16.

* * *

Watanabe Tigers (43) – A. Matsumoto 5, G. Wong 5, D. Woo 9, C. Williams 6, S. Matsui 6, A. Kochi 4, A. Kochi 3, W. Abe 2, J. Omatsu 3.

Dragons (36) – A. Sato 1, B. Miyashiro 14, W. Motoyasu 10, C. Clapp, S. Yoshimoto 6, B. Young 2, M. Wada 3.

* * *

The Boyz (48) – B. Vasquez 8, A. Nagatsuka 9, S. Takehara 17, D. Iwamiya 5, D. Takehara 9.

Centinela Black (63) – K. Waite 11, K. Tashiro, R. Kunihiro 8, C. Hiroshi-Castillo 20, D. Ishibashi 15, T. Lui, B. Mitsuuchi, M. Nagata 9.

* * *

Standings

4 – 1 Centinela Black

3 – 2 Watanabe Tigers

3 – 2 LGN Ayes

2 – 3 Dragons

2 – 3 Hollywood Dodgers Black

1 – 4 The Boyz