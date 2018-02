2018 – Week 5 Scores

Games played on February 11

Bell Aye Minor (Sun.)

Pasadena Warriors (60) – R. Matsumoto 11, E. Anderson 19, D. Bell 22, D. Wright 8, D. Kato, J. Utsunomiya, W. Gin.

Cubs (71) – Y. Shigeta 15, K. Ogata 18, G. Campbell 8, C. Wong 4, E. Bugarin 3, B. Dung 2, P. Smart 18, P. Sakasegawa 3.

* * *

Blazers (42) – C. Padilla 5, J. Tsai 5, J. Mun 2, A. Saldana 7, D. Komae 16, S. Watanabe 2, T. Kim 5, T. Ashcraft.

East Venice Bears (20) – C. Kubota 8, C. Mikasa 2, T. Shishido 3, J. Oshima, K. Saito 3, E. Matsubayashi 2, E. Saito, K. Whang 2.

* * *

Double Dribble (40) – K. Ogawa 4, G. Miyagishima 2, M. Miyagishima, H. Jonokuchi 14, An. Maeda 8, M. Kawamata 6, R. Miyagishima, D. Ogawa 6.

M.I. Westside Tigers (49) – J. Komesu 10, P. Lee 2, S. Nomura 3, J. Yamasaki 17, K. Nomura 6, T. Nomura 9, J. Lum 2.

* * *

Standings

4 – 1 Cubs

4 – 1 Blazers

2 – 3 Double Dribble

2 – 3 East Venice Bears

2 – 3 M.I. Westside Tigers

1 – 4 Pasadena Warriors

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

La Glen Nursery II (56) – D. Umemoto 15, T. Wing 16, S. Nagashiki 10, R. Kato 4, D. Kanegawa, R. Ishii 11.

Tool Time (68) – K. Imaoka 5, M. Lee 13, T. Ishiwata, S. Kamiyama 20, B. Hashizu 3, R. Hatsushi 11, B. George 5, A. Kuo 11.

* * *

South Bay FOR Quicksilver (53) – K. Su 8, T. Sibrian 7, K. Taniguchi, C. Carating 18, N. Kahawai 2, M. Carlson 11, B. Ishida 2, J. Lee 5.

RPS (41) – K. Otani 1, D. Mai 1, S. Umemoto 10, J. Liu 9, B. Nishikawa 8, D. Hiraoka, W. Hwang 12.

* * *

SBB Tigers (67) – D. Tomita 6, Tr. Fukumoto 18, J. Staffieri 13, Kr. Maruyama 7, C. Lee 8, C. Sugiyama 3, A. Kosaka 2, Ke. Maruyama 10, Ty. Fukumoto.

Lomeli’s (30) – K. Kikkawa 4, T. Tashima, B. Hachiya 15, R. Okamoto, P. Nishita 2, K. Yamamoto, J. Okamoto 3, B. Ishida 6, S. Matsumoto.

* * *

FK Nursery (52) – R. Iwashita 3, S. Hada 19, R. Kotani 9, Ja. Shimizu 2, D. Kageyama 7, K. Niwa 10, M. Nauta 2.

Westside Connection (62) – A. Tachiki 20, J. Adachi 2, C. Sanker 7, S. Sugasawara 1, B. Setsuda 9, S. Sanker 23.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

4 – 0 SBB Tigers

2 – 2 South Bay FOR Quicksilver

1 – 3 F.K. Nursery

1 – 3 La Glen Nursery II

RED DIVISION

4 – 0 Westside Connection

2 – 2 RPS

2 – 2 Tool Time

0 – 4 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Slumpbusters (62) – S. Hamada 18, J. Shirozono 2, T. Umehira 2, B. Eberly 19, K. Fujinami, R. Hosozawa 5, D. Tse 9, P. Yu 7.

TK Heat (41) – M. Ramirez 13, S. Yamauchi 8, D. Isono, J. Endow 20, C. Chou.

* * *

Westside Bears (48) – W. Tamanaha, K. Sun 5, T. Hsieh 1, R. Iwamoto 17, J. Chen 6, K. Kaji 7, J. Smith 12.

Yohos (45) – Jo. Yoshitake 9, Ji. Yoshitake 4, A. Onishi, L. Hosozawa 13, M. Price 6, A. Min 5, R. Hosozawa 8.

* * *

Big Dogs (60) – M. Chin 15, K. Moriyama 9, K. Cheung 15, G. Yee 13, E. Shimabukuro, R. Fukute, B. Yoshimura 2, D. Okamoto 3, C. Yamashita 3.

No-Names (45) – P. Pham 18, N. Schultz 5, T. Tachibana 6, B. Kumagawa 4, J. Silva 2, S. Iseri 10, K. Hirai.

* * *

Mavericks (40) – K. Boyak 20, K. Wun, E. Wun 12, K. Kamiya 2, J. Suminaga 3, A. Olsen 3.

Mukashi (41) – B. Tanaka, V. Chintavorn 8, C. Albitz 9, J. Tojii, R. Tamaki, B. Tsudama 5, K. Nishi 7, J. Nagayama 1, M. Asami 4, J. Yoshitake 7.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

4 – 0 Westside Bears

2 – 2 Mavericks

1 – 3 No-Names

0 – 4 TK Heat

RED DIVISION

4 – 0 Slumpbusters

2 – 2 Mukashi

2 – 2 Big Dogs

1 – 3 Yoho’s

* * *