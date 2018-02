2018 – Week 6 Scores

Games played on February 18

Bell Aye Minor (Sun.)

M.I. Westside Tigers (41) – J. Lum 4, K. Nomura 18, D. Hong, S. Nomura 8, T. Nomura 3, P. Lee 8.

East Venice Bears (46) – E. Matsubayashi 7, C. Kubota, T. Shishido 16, E. Saito 6, K. Saito 5, K. Whang 6, M. Yu 4, C. Mikasa 2.

* * *

Blazers (56) – T. Ashcraft 2, J. Mun, C. Padilla 5, A. Saldana 8, J. Tsai 5, B. Wong 14, S. Watanabe 10, D. Komae 12.

Cubs (50) – G. Campbell 6, K. Ogata 15, P. Sakasegawa, K. Hashimura 11, P. Smart 8, G. Yamamoto 3, E. Bugarin 7.

* * *

Pasadena Warriors (43) – D. Bell 20, D. Wright 6, W. Gin 8, G. Iwamiya 2, R. Matsumoto 5, J. Utsunomiya 2.

Double Dribble (39) – M. Kawamata 2, J. Ogawa 7, G. Miyagishima 4, Ad. Maeda 1, R. Miyagishima, M. Miyagishima, B. Gonzales 10, An. Maeda 15.

* * *

Standings

5 – 1 Blazers

4 – 2 Cubs

3 – 3 East Venice Bears

2 – 4 Double Dribble

2 – 4 M.I. Westside Tigers

2 – 4 Pasadena Warriors

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

Westside Connection (62) – A. Tachiki 5, J. Adachi 5, J. Yukawa 11, C. Sanker, A. Yamashita, S. Sugasawara 3, B. Setsuda 18, S. Sanker 20.

La Glen Nursery II (53) – Ja. Hiroshima 6, J. Hamamoto 21, D. Kanegawa 6, S. Nagashiki 10, D. Umemoto 10.

* * *

SBB Tigers (59) – D. Tomita, Tr. Fukumoto 7, Ty. Fukumoto 5, A. Ogata 4, J. Staffieri 8, Kr. Maruyama 2, J. Kawahata 6, C. Lee 4, C. Sugiyama 3, A. Kosaka 6, Ke. Maruyama 14.

RPS (44) – B. Nishikawa 2, R. Miyamoto, D. Mai 7, S. Umemoto 27, D. Hiraoka 7, K. Otani 1.

* * *

Lomeli’s (38) – T. Tashima, R. Okamoto, S. Murai 16, P. Nishita 8, J. Okamoto 12, S. Matsumoto 2.

South Bay FOR Quicksilver (53) – J. Lee 16, B. Ishida 4, M. Carlson 9, N. Kahawai 4, K. Su 11, B. Tokita 9.

* * *

Tool Time (68) – K. Imaoka 8, T. Ishiwata 7, K. Tanaka 9, R. Hatsushi 6, S. Kamiyama 6, B. Hashizu 6, A. Kuo 7, B. George 19.

FK Nursery (44) – M. Nauta 3, K. Niwa 13, Je. Shimizu, D. Kageyama 14, Ja. Shimizu 4, L. Kinningham 8, R. Iwashita 2.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

6 – 0 SBB Tigers

4 – 2 South Bay FOR Quicksilver

1 – 5 F.K. Nursery

1 – 5 La Glen Nursery II

RED DIVISION

6 – 0 Westside Connection

4 – 2 Tool Time

2 – 4 RPS

0 – 6 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

Slumpbusters (62) – S. Hamada 18, J. Shirozono 2, T. Umehira 2, B. Eberly 19, K. Fujinami, R. Hosozawa 5, D. Tse 9, P. Yu 7.

TK Heat (41) – M. Ramirez 13, S. Yamauchi 8, D. Isono, J. Endow 20, C. Chou.

* * *

Westside Bears (48) – W. Tamanaha, K. Sun 5, T. Hsieh 1, R. Iwamoto 17, J. Chen 6, K. Kaji 7, J. Smith 12.

Yohos (45) – Jo. Yoshitake 9, Ji. Yoshitake 4, A. Onishi, L. Hosozawa 13, M. Price 6, A. Min 5, R. Hosozawa 8.

* * *

Big Dogs (60) – M. Chin 15, K. Moriyama 9, K. Cheung 15, G. Yee 13, E. Shimabukuro, R. Fukute, B. Yoshimura 2, D. Okamoto 3, C. Yamashita 3.

No-Names (45) – P. Pham 18, N. Schultz 5, T. Tachibana 6, B. Kumagawa 4, J. Silva 2, S. Iseri 10, K. Hirai.

* * *

Mavericks (40) – K. Boyak 20, K. Wun, E. Wun 12, K. Kamiya 2, J. Suminaga 3, A. Olsen 3.

Mukashi (41) – B. Tanaka, V. Chintavorn 8, C. Albitz 9, J. Tojii, R. Tamaki, B. Tsudama 5, K. Nishi 7, J. Nagayama 1, M. Asami 4, J. Yoshitake 7.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

5 – 0 Westside Bears

2 – 3 Mavericks

1 – 4 No-Names

1 – 4 TK Heat

RED DIVISION

4 – 1 Slumpbusters

3 – 2 Mukashi

3 – 2 Big Dogs

1 – 4 Yoho’s

* * *

Carson Aye Plus

Permian Panthers (67) – A. Yoshida 22, G. Nakano 9, B. Igawa 5, S. Oshita 15, C. Yoshida 16.

38 Degrees (51) – M. Noguchi 8, J. Kiyomura 12, J. Imahara 17, E. Sugita 7, B. Sugita 7.

* * *

FOR Magic (76) – Jo. Hiroshima 17, S. Young 6, J. Yonemine 17, B. Peralta 6, M. Matsunaga 4, J. Campbell 4, J. Hays 22.

Entourage (56) – S. Stroud 9, J. Chow 21, No. Muronaka 2, K. Ogawa 5, T. Shishima 5, Ne. Muronaka 14.

* * *

Precise (47) – R. Chan 9, N. Silva 19, S. Gee 6, W. Brownlee 10, E. Olsgaard 3.

FOR Quicksilver (JRL) (62) – N. Valpariso 15, B. Yamada 26, A. Tani 4, J. Lee 7, J. Minatogawa, A. Miya 10.

* * *

Standings

4 – 0 Permian Panthers

3 – 1 FOR Magic

3 – 1 FOR Quicksilver (JRL)

1 – 3 Entourage

1 – 3 Precise

0 – 4 38 Degrees

* * *

Carson AA

CRFT by Maki (83) – G. Toyama 14, T. Hamasaki 13, D. Maki 7, J. Young 28, M. Lai 5, K. Hamane 16.

Venice Lions (87) – J. Amis 6, T. Shimabukuro 2, J. Matsunaga 10, De. Wong 10, M. Takata 8, J. Santos 13, R. Reynolds 38.

* * *

Ironmen (87) – D. Okuda 2, M. Kinoshita 6, J. Hamamoto 19, T. Carroll 7, T. Clifford 24, J. Sasada 4, E. Kim 10, G. James 6, S. Hinkley 9.

Nakatani (60) – S. Nelson 10, J. Ly 11, K. Okada 7, B. Akahiji 10, C. Kitani 9, S. Inouye 6, K. Kitani 2.

* * *

Yellow Storm (105) – D. Nakauchi 10, M. Fukumoto 11, A. Mak 35, C. Lee 24, R. Shinba 6, K. Jung 19.

GI Quicksilver (73) – E. Iki 12, H. Kosaka 3, B. Miyano 16, Q. Lee 8, N. Imamura 18, J. Gabio 12, M. Alvarado 4.

* * *

Standings

3 – 1 Venice Lions

3 – 1 Ironmen

3 – 1 Yellow Storm

1 – 3 Nakatani

1 – 3 GI Quicksilver

1 – 3 CRFT by Maki

* * *