2018 – Week 7 Scores

Games played on March 1 & 3

Bell (Thurs) Aye Minor

Busy Bees (49) – K. Yabumoto 7, G. Sasaki 6, R. Kodani 5, B. Fukushima 12, J. Sasaki 3, T. Sasaki 16, M. Miyashima.

LGN Carriers (41) – R. Purisma 10, R. Kito 6, K. Takeuchi 11, D. Ogomori 4, E. Wong 2, M. Moy 8.

* * *

Hollywood Dodgers Asahi (36) – K. Abe 7, K. Miura 16, R. Miura 11, M. Wada, L. Young, G. Eddow, R. Eguchi 2.

MU Strokers (74) – K. Isa 21, M. Lao 28, Br. Umemoto 10, T. Yukawa, E. Quon 3, C. Hayashi 12.

* * *

Wheelchair Bound (45) – S. Umemoto 2, V. Yip 5, M. Hara 7, By. Umemoto 2, K. Onishi 14, A. Takahashi 15.

Amadeus (58) – B. Matsuzaki 21, T. Ling 2, J. Kawaguchi 2, K. Naya 15, B. Duangpichakul 15, T. Miyamoto 3, J. Tom.

* * *

Standings

7 – 0 Amadeus

6 – 1 MU Strokers

4 – 3 LGN Carriers

2 – 5 Hollywood Dodgers Asahi

2 – 5 Busy Bees

0 – 7 Wheelchair Bound

* * *

Carson Aye Minor

Blue Devils (50) – P. Mitsuuchi, H. Fujita 11, H. Fujimori, C. Galdones 17, J. Rodriguez 3, C. Kasuyama 2, J. Liu 15, P. Gilli 2.

OC Imprint (72) – Co. Kubo 24, B. Hirata 12, A. Troung 4, E. Panganban 8, Ca. Kubo, M. Carroll 9, G. Fujihiro 6, D. Sumi 9.

* * *

Marina Tigers (42) – J. Endo, S. Woo 2, T. Quon 24, K. Quock, B. Nakagiri, De. Wake 16.

Higashi (38) – W. Chiang 6, R. Moriyama 8, P. Murata 8, B. Adachi 8, B. Murata 8.

* * *

GK Quicksilver (56) – K. Seo, G. Kaminishi, D. Iinuma 3, C. Koyanagi 7, J. Vierra 20, N. Joke 13, J. Kuwae 13.

Centinela Celtics (53) – A. Liou 21, D. Mukogawa, T. Yoshida 7, T. Matsuda 3, E. Suzukawa 5, W. Yen 4, P. Kim 11, G. Ogawa 2.

* * *

Standings

7 – 0 OC Imprint

4 – 3 Marina Tigers

3 – 4 Blue Devils

3 – 4 Centinela Celtics

3 – 4 GK Quicksilver

1 – 6 Higashi

* * *

Bell Aye Major

Centinela Black (40) – K. Waite 2, B. Shin 9, C. Hiroshi-Castillo 15, D. Ishibashi 10, M. Nagata 4, T. Liu, K. Tashiro.

Watanabe Tigers (41) – R. Miyamoto 5, A. Matsumoto 6, C. Williams 8, W. Abe 4, J. Ngo 9, D. Woo 6, J. Omatsu 2, S. Matsui 1.

* * *

The Boyz (28) – D. Takehara 5, S. Takehara 2, K. Nakata 9, P. Lai 5, K. Hyunh 2, D. Iwamiya 5, C. Kitani.

LGN Ayes (55) – T. Nguyen 12, J. Taylor 15, M. Kamada 6, G. West 4, C. Do 6, D. Hashimoto 12, R. Odama.

* * *

Dragons (48) – R. Kitabayashi 6, W. Motoyasu 11, C. Clapp, S. Ryozaki 15, S. Yoshimoto 14, B. Young 2.

Hollywood Dodgers Black (43) – A. Mitsunaga 13, R. Ishimaru 9, D. Uyeshima, S. Uyeshima 5, A. Mitsunaga 16.

* * *

Standings

5 – 2 Centinela Black

4 – 3 Watanabe Tigers

4 – 3 LGN Ayes

4 – 3 Dragons

2 – 5 Hollywood Dodgers Black

2 – 5 The Boyz

* * *