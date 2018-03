2018 – Week 9 Scores

Games played on March 12, 15, 17, and 18

Franklin Masters

Bruins I (35) – J. Kim 7, D. Jung, D. Kuang 5, M. Kobashigawa 2, S. Ozaki 5, T. Satoh 9, D. Hazama 2, R. Eng 2, A. Itano, A. Hsiao 1, W. Utsunomiya 2.

Giants (50) – J. Louie 3, S. Matsui 7, D. Yep 3, J. Otsuki 2, A. Lee 29, P. Lee 2, G. Imamura 1, D. Kubo, J. Lee 3, H. Wong.

* * *

La Glen Nursery (47) – T. Sasaki 16, M. Nakata, C. Wong 10, R. Kodani 12, G. West 9, M. Miyashima.

Islanders (41) – J. Ozawa 7, W. Gin 4, R. Matsumoto 9, K. Tashiro 3, G. Iwamiya 17, J. Utsunomiya 1.

* * *

Standings

3 – 1 Bruins H

3 – 2 Giants

2 – 2 La Glen Nursery

2 – 3 Bruins I

2 – 4 Islanders

* * *

Bell (Thurs) Aye Minor

Wheelchair Bound (38) – G. Goei, S. Umemoto, D. Marquez, K. Onishi 5, N. Fukuda 11, A. Takahashi 22.

Hollywood Dodgers Asahi (60) – S. Serrano 18, M. Wada 2, K. Miura 22, K. Abe 12, G. Eddow, L. Young 2, R. Eguchi 4, D. Uyeshima, R. Miura.

* * *

MU Strokers (52) – K. Isa 29, B. Yamasawa 3, M. Nakata, C. Hayashi 7, E. Quon, B. Young 2, M. Lao 11.

Busy Bees (44) – K. Yabumoto 4, T. Sasaki 2, G. Sasaki 13, N. Oshidari, M. Miyashima, R. Kodani 6, A. Charmaraman 2, B. Fukushima 5, A. Vecharak 12.

* * *

LGN Carriers (68) – R. Purisma 26, E. Wong 6, J. Mizoguchi 23, K. Takeuchi 7, M. Moy 6.

Amadeus (49) – T. Miyamoto 9, J. Tom 6, B. Matsuzaki 8, B. Wen 24, J. Kawaguchi 2.

* * *

Standings

7 – 2 Amadeus

7 – 2 MU Strokers

6 – 3 LGN Carriers

4 – 5 Hollywood Dodgers Asahi

3 – 6 Busy Bees

0 – 9 Wheelchair Bound

* * *

Carson Aye Minor

GK Quicksilver (35) – J. Kuwae 12, J. Vierra 13, C. Koyanagi 7, D. Iinuma 1, N. Higashigawa 2, J. Hamasu, G. Kaminishi, E. Hamasu.

Marina Tigers (33) – Da. Wake 16, J. Nakagiri, C. O’Brien 6, B. Nakagiri, K. Quock, De. Wake 11.

* * *

Blue Devils (46) – P. Mitsuuchi, H. Fujita 1, H. Fujimori, C. Galdones 14, D. Uyemura, C. Kasuyama, B. Lee 19, J. Liu 12, P. Gilli.

Higashi (32) – N. Okuma 10, P. Murata 5, B. Adachi 4, B. Brunst 8, W. Chiang 5.

* * *

OC Imprint (51) – D. Sumi 3, G. Fujihiro, E. Panganban 9, J. Akiyama 7, A. Troung 6, R. Leong 11, Co. Kubo 15.

Centinela Celtics (45) – D. Mukogawa, G. Ogawa, E. Yen, P. Kim 7, E. Suzukawa 2, T. Matsuda, S. Tao 9, W. Yen 8, T. Yoshida 13, A. Liou 6.

* * *

Standings

8 – 1 OC Imprint

5 – 4 Blue Devils

4 – 5 Marina Tigers

4 – 5 Centinela Celtics

4 – 5 GK Quicksilver

2 – 7 Higashi

* * *

Bell Aye Minor (Sun.)

M.I. Westside Tigers (43) – J. Komesu 10, J. Lum, S. Nomura 5, P. Lee 11, K. Nomura 7, J. Yamasaki 10, T. Nomura, K. Tanita.

Blazers (53) – J. Tsai 11, J. Mun, C. Padilla, B. Wong 9, T. Kim 15, S. Watanabe 2, T. Ashcraft 6, A. Saldana 10.

* * *

Double Dribble (49) – J. Ogawa 14, H. Jonokuchi 9, An. Maeda 17, M. Miyagishima 2, D. Ogawa 5, K. Ogawa, M. Kawamata 2, R. Miyagishima.

Cubs (57) – P. Smart 16, G. Campbell 4, K. Ogata 13, Y. Shigeta 23, B. Dung 2, P. Sakasegawa.

* * *

Pasadena Warriors (36) – E. Anderson 13, R. Matsumoto 9, J. Utsunomiya, W. Gin 5, D. Bell 9.

East Venice Bears (40) – T. Shishido 19, E. Matsubayashi 4, J. Oshima 10, C. Mikasa 7, K. Saito, E. Saito.

* * *

Standings

8 – 1 Blazers

6 – 3 Cubs

5 – 4 East Venice Bears

3 – 6 Double Dribble

3 – 6 Pasadena Warriors

2 – 7 M.I. Westside Tigers

* * *

Bell Aye Major

The Boyz (43) – D. Takehara 10, A. Nagatsuka 3, D. Iwamiya 4, K. Nakata 9, S. Takehara 4, B. Vasquez 5, G. Yoshino 8.

Dragons (61) – R. Kitabayashi 19, B. Miyashiro 19, B. Young 10, W. Motoyasu 12, S. Yoshimoto, A. Sato 1.

* * *

LGN Ayes (51) – B. Nakagawa 7, D. Hashimoto 11, W. Ng 21, M. Kamada 10, G. West 1, R. Odama, C. Do 1.

Centinela Black (45) – K. Waite 13, K. Tashiro, R. Kunihiro 12, C. Hiroshi-Castillo 10, T. Liu 10.

* * *

Hollywood Dodgers Black (34) – R. Ishimaru 6, D. Uyeshima 3, M. Ishimaru 6, S. Uyeshima 13, R. Yoshiyama, M. Ng 6.

Watanabe Tigers (45) – A. Matsumoto 7, D. Woo 15, C. Williams 3, W. Abe 5, J. Ngo 13, S. Matsui 2.

* * *

Standings

6 – 3 Dragons

6 – 3 LGN Ayes

5 – 4 Watanabe Tigers

5 – 4 Centinela Black

3 – 6 The Boyz

2 – 7 Hollywood Dodgers Black

* * *

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

SBB Tigers (64) – Tr. Fukumoto 22, Ty. Fukumoto 13, Kr. Maruyama, J. Kawahata 9, C. Lee 7, C. Sugiyama 3, A. Kosaka 6, Ke. Maruyama 4.

FK Nursery (50) – S. Hada 13, R. Kotani 22, Je. Shimizu 1, M. Nauta 5, M. Thach 2, J. Takenaka 2, K. Niwa 5.

* * *

South Bay FOR Quicksilver (62) – K. Su 9, K. Taniguchi 4, C. Carating 26, J. Gersen 11, M. Carlson 8, B. Ishida 2, J. Lee 2.

La Glen Nursery II (44) – D. Umemoto 10, T. Wing 17, S. Nagashiki 6, R. Kato, D. Kanegawa 2, R. Ishii 9.

* * *

Tool Time (60) – K. Imaoka 14, M. Lee 15, T. Ishiwata 11, S. Kamiyama 6, R. Hatsushi 6, B. George 4, B. Hashizu 4.

RPS (39) – K. Otani 1, D. Por 5, R. Miyamoto, W. Hwang 17, B. Nishikawa 14, Y. Wang 2.

* * *

Westside Connection (68) – A. Tachiki 20, J. Adachi 3, J. Yukawa 10, C. Sanker 12, S. Sanker 18, S. Sugasawara 5.

Lomeli’s (57) – K. Kikkawa 4, C. Ishida 29, T. Tashima, B. Hachiya 5, R. Okamoto 6, P. Nishita 2, K. Yamamoto 3, B. Ishida 8.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

9 – 0 SBB Tigers

6 – 3 South Bay FOR Quicksilver

3 – 6 F.K. Nursery

1 – 8 La Glen Nursery II

RED DIVISION

8 – 1 Westside Connection

6 – 3 Tool Time

3 – 6 RPS

0 – 9 Lomeli’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

No-Names (69) – P. Pham 8, N. Schultz 14, J. Silva 11, J. Lee 6, S. Iseri 13, T. Tachibana 7, K. Hirai 8, D. Hamano 2.

Mavericks (38) – K. Wun, R. Wun 3, E. Wun 13, M. Suminaga 3, A. Olsen 13, K. Masuyama 6.

* * *

Westside Bears (79) – W. Tamanaha 3, K. Sun 22, T. Hsieh 16, J. Chen 16, K. Kaji 22.

TK Heat (44) – D. Isono, S. Yamauchi 9, C. Chou 11, J. Endow 6, A. Chou 12, T. Huynh 6.

* * *

Slumpbusters (61) – S. Hamada 16, B. Eberly 14, K. Fujinami 7, R. Hosozawa 12, P. Yu 9, D. Tse 3.

Yohos (41) – Jor. Yoshitake 8, A. Min 8, M. Han 7, D. Yu 3, R. Hosozawa 6, M. Price 9.

* * *

Big Dogs (50) – K. Cheung 20, G. Yee 11, E. Shimabukuro 3, R. Fukute 2, B. Yoshimura 2, C. Yamashita 12, D. Okamoto.

Mukashi (67) – V. Chintavorn 14, C. Albitz 3, K. Nishi 4, M. Asami 14, Joh. Yoshitake 12, B. Tanaka, A. O’Reilly 7, B. Tsudama 13.

* * *

Standings

WHITE DIVISION

9 – 0 Westside Bears

4 – 5 Mavericks

3 – 6 No-Names

1 – 8 TK Heat

RED DIVISION

7 – 2 Mukashi

6 – 3 Slumpbusters

3 – 6 Big Dogs

3 – 6 Yoho’s

* * *

Carson Aye Plus

Entourage (64) – Ne. Muronaka 12, S. Stroud 15, T. Shishima 11, No. Muronaka 13, K. Ogawa, D. Do 13.

38 Degrees (65) – E. Lim 11, M. Noguchi 15, J. Kiyomura 17, J. Imahara 2, H. Fujino, E. Sugita 20, B. Sugita.

* * *

Permian Panthers (58) – A. Yoshida 6, J. Igawa 9, C. Yoshida 6, G. Nakano 4, M. Kato 22, S. Oshita 11.

FOR Quicksilver (JRL) (46) – A. Tani 2, N. Valparaiso 9, B. Yamada, J. Lee 2, N. Takeuchi 14, J. Watanabe 13, A. Miya 6.

* * *

FOR Magic (59) – S. Young 4, Jor. Hiroshima 19, S. Toy 19, M. Matsunaga 6, J. Hays 7, B. Peralta 4.

Precise (35) – E. Olsgaard, G. Nishibayashi 3, T. Okumoto 4, W. Brownlee 12, R. Chan 16.

* * *

Standings

6 – 1 Permian Panthers

6 – 1 FOR Magic

4 – 3 FOR Quicksilver (JRL)

3 – 4 Entourage

1 – 6 Precise

1 – 6 38 Degrees

* * *

Carson AA

Rescheduled game for 03/25/2018 played on 03/17/2018

Yellow Storm (77) – J. Chu 30, M. Fukumoto 13, C. Akiyoshi 1, R. Shinba 6, J. Chen 27.

Venice Lions (75) – J. Amis 6, De. Wong 14, T. Shimabukuro 4, J. Fukuda 18, J. Santos 8, R. Reynolds 19, O. Furuda 6.

* * *

Regular scheduled games played on 03/18/2018

Yellow Storm (80) – D. Nakauchi, C. Akiyoshi 4, C. Liu, R. Shinba 12, J. Chen 30, M. Fukumoto 4, J. Chu 30.

Ironmen (82) – E. Kim 20, J. Sasada, T. Carroll 13, J. Nguyen 6, J. Hamamoto 26, M. Kinoshita 11, D. Okuda 6.

* * *

CRFT by Maki (86) – G. Toyama 1, M. Ito 14, J. Nakama 6, K. Hamane 21, D. Maki, I. Saldana 9, J. Young 20, M. Lai, B. Kikuchi 15.

GI Quicksilver (70) – E. Iki 18, H. Kosaka, B. Miyano 3, K. Deemer 12, N. Imamura 6, B. Chan 22, J. Gabio, M. Alvarado 9.

* * *

Venice Lions (69) – Da. Wong 9, O. Furuda 3, R. Reynolds 18, J. Matsunaga 19, J. Santos 6, M. Takata 2, De. Wong 3, J. Fukuda 9, T. Shimabukuro.

Nakatani (76) – C. Koon 25, S. Nelson 15, J. Ly 13, K. Okada 9, C. Kitani 6, S. Inouye 6, K. Kitani 2.

* * *

Standings

6 – 1 Ironmen

4 – 3 Nakatani

4 – 4 Venice Lions

4 – 4 Yellow Storm

3 – 4 CRFT by Maki

1 – 6 GI Quicksilver

* * *