2018 Akira Komai Memorial Playoffs – First Round Scores

Nisei Athletic Union – Following results are for the First round of the 2018 Akira Komai Memorial Playoffs. Games played on April 1 at Carson HS and Rancho Dominguez Prep.

Aye Minor

East Venice Bears (52) – E. Matsubayashi 10, C. Mikasa 3, J. Oshima 16, C. Kubota 4, T. Shishido 13, E. Saito 6, K. Saito.

Blue Devils (27) – J. Liu 7, J. Rodriguez 3, D. Uyemura, H. Fujimori 10, H. Fujita 7.

* * *

Hollywood Dodgers Asahi (40) – M. Wada, K. Miura 12, K. Abe 12, G. Eddow, L. Young 3, R. Eguchi, R. Miura 13, B. Minoda, D. Uyeshima.

GK Quicksilver (77) – E. Hamasu, G. Kaminishi, R. Sheardown 26, D. Iinuma 1, C. Koyanagi 7, J. Vierra 24, J. Kuwae 16, J. Hamasu 3.

* * *

Aye Major

Mavericks (51) – R. Wun 3, K. Boyak 11, K. Wun 9, E. Wun 23, A. Olsen 2, M. Suminaga 3, J. Suminaga.

LGN Ayes (78) – T. Nguyen 13, J. Taylor 10, D. Hashimoto 12, W. Ng 33, M. Kamada 8, R. Odama, G. West, C. Do 2.

* * *

Slumpbusters (81) – G. Sato 5, S. Hamada 30, J. Shirozono, J. Fu 6, B. Eberly 27, K. Fujinami 3, D. Tse 8, T. Umehira 2.

Centinela Black (44) – K. Waite 21, K. Tashiro 3, B. Shin 10, D. Ishibashi 8, T. Lui 2, B. Mitsuuchi.

* * *

Watanabe Tigers (48) – A. Matsumoto 4, D. Woo 19, C. Williams 5, S. Matsui 4, A. Kochi 2, W. Abe 9, G. Wong 5.

Mukashi (43) – V. Chintavorn 9, C. Albitz 19, R. Tamaki, K. Nishi 7, A. O’Reilly 1, J. Nagayama 7, B. Tanaka.

* * *