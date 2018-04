2018 – Carson Aye Plus & AA Week 9 Scores

Games played on April 1

Carson Aye Plus

Precise (49) – K. Nishibayashi 32, R. Chan 2, W. Brownlee 12, S. Gee 3, G. Nishibayashi, E. Olsgaard.

FOR Quicksilver (JRL) (55) – A. Tani 12, B. Yamada 15, J. Lee 4, J. Watanabe 14, A. Miya 10.

Permian Panthers (74) – A. Yoshida 3, J. Igawa 5, C. Yoshida 9, M. Kato 23, G. Nakano 7, B. Igawa 22, S. Oshita 5.

38 Degrees (32) – K. Sugita 12, E. Lim, M. Noguchi 12, H. Fujita 2, E. Sugita 13, B. Sugita 3.

Entourage (48) – T. Shishima 14, Ne. Muronaka 9, D. Do 20, No. Muronaka 5, K. Ogawa.

FOR Magic (84) – J. Hays 8, J. Campbell 13, M. Matsunaga 7, B. Peralta 2, J. Hiroshima 29, J. Gee 19, J. Yonemine 4, S. Young 2.

Standings

8 – 1 FOR Magic

8 – 1 Permian Panthers

5 – 4 FOR Quicksilver (JRL)

3 – 6 Entourage

2 – 7 38 Degrees

1 – 8 Precise

Carson AA

Ironmen (82) – D. Okuda 8, M. Kinoshita 8, J. Hamamoto 13, J. Nguyen 6, T. Carroll 8, T. Clifford 31, G. James 8.

Nakatani (62) – C. Koon 18, S. Nelson 12, K. Okada 12, B. Akahiji 12, C. Kitani 8.

Yellow Storm (97) – C. Liu 4, D. Nakauchi, M. Nitake 19, J. Chen 24, K. Jung 14, C. Lee 14, R. Shinba 2, J. Chu 14, M. Fukumoto 6.

GI Quicksilver (56) – E. Iki 10, H. Kosaka 2, B. Miyano 4, K. Deemer 11, Q. Lee 7, N. Imamura 19, J. Gabio 3.

CRFT by Maki (88) – G. Toyama 6, M. Ito 30, T. Hamasaki 23, J. Nakama 2, D. Maki 2, J. Young 23, M. Lai 2.

Venice Lions (91) – De. Wong 21, T. Shimabukuro, M. Takata 1, J. Santos 8, J. Matsunaga 23, R. Reynolds 16, Da. Wong 22.

Standings

8 – 1 Ironmen

5 – 4 Yellow Storm

5 – 4 Venice Lions

4 – 5 CRFT by Maki

4 – 5 Nakatani

1 – 8 GI Quicksilver

