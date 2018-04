2018 – Franklin Masters: Week 10 Scores

Games played on April 16

Franklin Masters

Giants (44) – B. Wong 8, G. Imamura 7, D. Kubo 3, H. Wong 11, P. Lee 7, J. Louie 8.

La Glen Nursery (28) – G. Yoshino 7, L. Young 1, M. Nakata, C. Wong 6, R. Kodani 3, T. Sasaki 1, M. Miyashima 6, G. West, D. Yaguchi 4.

* * *

Bruins I (46) – D. Hazama 9, C. Harada 4, J. Kim 7, D. Kuang 4, M. Kobashigawa 2, W. Utsunomiya, R. Eng 4, A. Hsiao 3, T. Satoh 13, A. Itano.

Bruins H (57) – C. Okamoto 5, G. Ohara 28, B. Yamaguchi 11, J. Dang 4, K. Kikkawa 2, F. Hu 7, B. Tse.

* * *

Standings

6 – 2 Bruins H

6 – 2 Giants

3 – 5 La Glen Nursery

3 – 5 Bruins I

2 – 6 Islanders