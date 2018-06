鈴木さんが１６日、トークショー：エミー賞受賞の美術監督

ハリウッドで美術監督として活動し、エミー賞の受賞経験もある鈴木智香子さんが「Hollywood Talk Behind the Art Direction with Chikako Suzuki」と題してトークショーを開催する。6月16日(土)の7時から9時。場所はコスタメサ。

この催しは、8月18、19日に小東京のJANMで開催される第13回「Japan Film Festival 2018」(LFFLA)のファンドレイジングとして企画されたもので、同フェスティバルのプロデューサーでもある鈴木さんがハリウッドの裏側や撮影で使用される「セットのできるまで」などのトピックについて、美術監督としての経験や知識を基に語るというもの。

鈴木さんは「House of Lies」でプライムタイムエミー賞(30分以下の現代劇部門、2014)を受賞。テレビの人気シリーズ「Californication」「House of Lies」「The Newsroom」などのセット製作により「美術監督組合賞(ADGアワード)」にもノミネートされた実績がある。

前回4月に行われた「Hollywood Talk」ではプリビジュアライゼーションアーティストのモリヒロシさんが映画製作におけるCG映像(プリビズ)について語った。

一般20ドル、学生15ドル(要学生証提示)予約申し込みは [email protected]まで