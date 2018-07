小東京の食の祭典「Delicious Little Tokyo」開催：２０日（金）、２１日（土）の両日

今年3回目となる小東京の食の祭典「Delicious Little Tokyo」が7月20日(金)、21日(土)の両日にわたり小東京で開催される。

初日の20日には、リトル東京サービスセンター(LTSC)主催の酒試飲イベント「Sake on the Rocks」が午後7時から10時まで、日米文化会館(JACCC)前広場で開催される。日本食卸業「共同貿易」が50種以上の日本酒を提供。参加者は、ロサンゼルスの人気レストランのつまみとともにさまざまな種類の酒を試飲できる。同イベントは21歳以上の参加となる。

21日には参加者が小東京中を回り、小東京の食文化を知るイベント「Little Tokyo Foodie Walking Tour」(「リトル東京歴史協会」主催)が行われる。

そのほかにも小東京に店舗を構えるレストランによるラテアートやピザ作りの実演、風呂敷作りのワークショップのほか、小東京のジャパニーズ・ビレッジ・プラザでは特設ステージも設けられ料理の実演が行われる予定。

同イベントは小東京の魅力を多くの人に知ってもらうため小東京協議会(LTCC)などが行っているプロジェクト「Go Little Tokyo」の一環で行われている。

さらに詳しい情報は同イベントホームページで―golittletokyo.com/delicious。