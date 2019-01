Week 1 Scores

Games played on January 6th

Rancho Dominguez (AM) Aye Major

FK Nursery (68) – T. Ikuno 25, S. Hada 5, N. Uy 9, Je. Shimizu 2, K. Niwa 8, M. Thach 10, J. Takenaka, R. Kotani 9, P. Liu.

Lomeli’s (53) – B. Hachiya 11, R. Okamoto 4, S. Murai 16, J. Okamoto 11, B. Ishida 11, T. Tashima.

* * *

FOR Quicksilver (34) – C. Carating 16, T. Sibrian 8, K. Taniguchi 3, B. Ida, N. Kahawai, B. Ishida 7, J. Gersen, S. Sakai.

Yoho’s (32) – Jo. Yoshitake 11, Ji. Yoshitake 12, M. Han, R. Hososawa 3, C. Yoshitake 4, C. Ishii 2, K. Okada.

* * *

Westside Connection (72) – A. Tachiki 17, J. Adachi 3, E. Sugita 2, S. Sanker 8, K. Yamamoto 12, M. Noguchi 6, B. Setsuda 10, H. Fujino 10, B. Sugita 2, S. Sugasawara 2.

La Glen Nursery II (54) – D. Umemoto 7, J. Geri 5, T. Tran 14, R. Ishii, J. Hamamoto 22, J. Hiroshima 6.

* * *

Standings

1 – 0 Westside Connection

1 – 0 FK Nursery

1 – 0 FOR Quicksilver

0 – 1 La Glen Nursery II

0 – 1 Lomeli’s

0 – 1 Yoho’s

* * *

Rancho Dominguez (PM) Aye Major

FOR Blazers (65) – T. Ashcraft 8, C. Azzam 11, D. Komae 12, C. Padilla 3, A. Saldana 17, B. Wong 14.

Injury Prone (53) – J. Chen 13, J. Morinishi 18, K. Nomura 14, N. Oshiro 6, J. Yamasaki 2.

* * *

Mukashi (76) – V. Chintavorn 9, B. Tsudama 15, R. Tamaki 2, S. Umeda 23, K. Nishi 16, J. Nagayama 6, A. O’Reilly 5.

No-Names (66) – J. Franklin 12, S. Iseri 29, P. Pham 17, N. Schultz 2, J. Silva 6.

* * *

Slumpbusters (59) – S. Hamada 19, T. Umehira, B. Eberly 3, J. Shirozono, K. Fujinami, R. Hosozawa 15, D. Tse 14, P. Yu 8.

Mavericks (63) – J. Ishibashi 12, B. Ishibashi 2, K. Boyak 20, A. Masukawa 7, T. Masukawa 6, A. Olsen, K. Wun 3, R. Wun, E. Wun 13.

* * *

Standings

1 – 0 Mukashi

1 – 0 FOR Blazers

1 – 0 Mavericks

0 – 1 No-Names

0 – 1 Slumpbusters

0 – 1 Injury Prone

* * *