2019 Akira Komai Memorial Playoffs – Quarterfinal Results

Nisei Athletic Union – Following results are for the Quarterfinal round of the 2019 Akira Komai Memorial Playoffs. Games played on April 7 at Rancho Dominguez Prep and Carson High School.

Rancho Dominguez Prep

Aye Minor

GK Quicksilver (96) – K. Cauresma 33, J. Viera 15, G. Nakano 9, C. Koyanagi 7, J. Kuwae 12, N. Joke 3, R. Sheardown 17, D. Iinuma, K. Kuwae.

Hollywood Dodgers Asahi (63) – C. Furukawa 17, B. Minoda 11, R. Murai 16, R. Miura 15, R. Eguchi, M. Wada 3, G. Eddow, D. Uyeshima.

* * *

MU Strokers (79) – M. Lao 15, B. Umemoto 13, A. Tilakamonkul 14, K. Isa 17, C. Hayashi 10, E. Quon 6, T. Yukawa 4.

Pasadena Warriors (65) – D. Bell 16, R. Matsumoto 8, T. Bell 36, D. Kato 3, W. Gin 2, J. Utsunomiya.

* * *

LGN Carriers (63) – K. Takeuchi 3, M. Kaneshiro 14, R. Purisma 22, M. Moy, R. Narimatsu 4, J. Mizoguchi 14, J. Narimatsu 4, J. Kaneshiro 2.

Centinela Black (66) – D. Ishibashi 17, M. Nagata 7, K. Waite 13, R. Kunihiro 10, W. Wong 10, T. Lui 9, K. Tashiro.

* * *

Cubs (42) – K. Ogata 4, P. Smart 6, G. Yamamoto, C. Ashimine 14, Yus. Shigeta 11, G. Campbell 5, P. Sakasegawa 2.

Centinela Celtics (63) – P. Kim 22, E. Yen 6, W. Yen 2, A. Liou 2, S. Tao 22, G. Ogawa 9, T. Matsuda, E. Suzukawa.

* * *

Carson High School

Aye Major

FK Nursery (71) – T. Ikuno 11, S. Hada 16, R. Kotani 3, N. Uy 22, K. Niwa 11, M. Thach 6, J. Takenaka 2.

Yoho’s (68) – Jo. Yoshitake 21, Ji. Yoshitake 13, M. Han, R. Hososawa, K. Okada 26, M. Price 6, C. Ishii, S. Chang 2.

* * *

Mavericks (80) – R. Wun, K. Boyak 14, K. Wun, E. Wun 22, A. Olson 8, B. Ishibashi 18, T. Masukawa 18.

Precise (70) – R. Chan 12, N. Silva 18, J. Kiyomura 7, E. Olsgaard 6, Z. Soohoo 9, T. Okumoto 2, J. Nguyen 16.

* * *

LGN Ayes (69) – S. Nagashiki 2, J. Taylor 32, M. Kamada 13, R. Odama, C. Do 7, D. Hashimoto 4, N. Ng 11, G. West.

Dragons (53) – B. Miyashiro 16, B. Young 5, B. Johnson 10, B. Quon 5, S. Ryozaki 3, S. Yoshimoto 6, W. Motoyasu 8.

* * *

Westside Connection (61) – A. Tachiki 24, J. Adachi, B. Sugita, E. Sugita 7, H. Fujino 2, M. Noguchi 7, B. Setsuda 13, S. Sanker 8.

Mukashi (62) – V. Chintavorn 17, J. Tojii 2, R. Tamaki 2, S. Umeda 7, K. Nishi 13, J. Yoshitake 4, A. O’Reilly 12, J. Nagayama, B. Tsudama 5.

* * *