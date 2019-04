Here are the match-ups for the Semi-final Round of the 2019 Akira Komai Memorial Playoffs this Sunday, April 14 at Rancho Dominguez Prep:

Aye Minor

9:00am…..Centinela Celtics vs Centinela Black

10:30am….GK Quicksilver vs MU Strokers

* * *

Aye Major

12:00pm….Mukashi vs LGN Ayes

1:30pm…..FK Nursery vs Mavericks

* * *

AA

3:00pm…..CRFT by Maki vs Saiyans

* * *

Aye Plus

4:30pm…..FOR GI Quicksilver vs Venice Lions A+

6:00pm…..Yellow Storm vs Westside Bears