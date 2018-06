英語時代劇「無頼　II　哀哭ノ剣」上演

南カリフォルニアを拠点に活動するエンターテインメントグループ「Burai Productions]の英語時代劇「無頼Ⅱ 哀哭ノ剣(あいこくのけん)The Swords of Sorrow」が、7月6日から22日までサンタモニカの「Edgemar Center for the Arts」(2437 Main St. )で上演される。

この作品は2014年にハリウッドで初上演された「無頼 Standing All Alone」の続編。その殺陣の素晴らしさとエンターテインメントの要素が口コミで広がり、15年には日米文化会館でも上演され好評を博した。前作と同じく脚本と演出はロサンゼルス在住の演出家、藤山直樹さんによるもの。

タイトルには「無頼Ⅱ」とあるが、「ストーリーや登場人物は新しく作り上げた」と語る。「物語を同時代の同時期と設定したので、前作から持ってきた笑いも少し交えた」稽古の始まる前のインタビューで藤山さんはこのように述べた。

出演はヒロ松永、鹿海正通、小林真維、片桐亜希子、戸田年治、嵯峨裕次郎、出田詩織、池田直之、清水紳一郎、和田浩司、岡﨑恭子。いずれもハリウッドを拠点として活動する俳優陣である。

前回に引き続き、衣装はコスチュームデザイナーの押元末子さん。押元さんが代表する「KIMONO SK」のカンパニーを率いて当日は舞台裏で着付けや早変わりに貢献する。殺陣や儀式の場面での着物の美しさも見どころ。

主にハリウッド映画で活動する松本安芸子さんがヘア&メイクアップスーパーバイザーとして今作にも参加する。日本の芸能界で舞台メイクから始めた自身のキャリアを生かし、役者のキャラクター作りを陰で支える。

他にもハリウッドのエンターテインメント業界で活躍するスタッフが揃う。

「客席と舞台が近いので殺陣の迫力を肌で感じられると思う。女剣士の戦いも見どころ。存分に味わってもらえると嬉しい」本番を直前に控え、藤山さんは力強く語った。

舞台は、金、土曜が午後8時、日曜は午後2時から。

チケットはオンライン購入25ドル、ボックスオフィス30ドル。

電話310・399・3666。

ウェブサイト―

www.edgemarcenter.org

詳細はフェイスブック―Burai Productions