2019 Akira Komai Memorial Playoffs: Semi-final Results

Nisei Athletic Union – Following results are for the Semifinal round of the 2019 Akira Komai Memorial Playoffs. Games played on April 14 at Rancho Dominguez Prep.

Aye Minor

Centinela Celtics (67) – G. Ogawa 2, T. Matsuda 7, S. Tao 9, P. Kim 37, W. Yen 2, A. Liou 5, E. Yen 5.

Centinela Black (71) – K. Waite 13, K. Tashiro, D. Ishibashi 29, R. Kunihiro 1, T. Lui 5, W. Wong 4, M. Nagata 4, B. Shin 10, M. Wada 5.

MU Strokers (63) – A. Tilakamonkul 11, T. Yukawa 2, M. Nakata, C. Hayashi 13, B. Umemoto 6, E. Quon 9, M. Lao 22.

GK Quicksilver (80) – J. Kuwae 6, J. Viera 29, D. Iinuma, K. Kuwae 2, K. Cuaresma 6, J. Hamasu 18, G. Nakano 19.

Aye Major

LGN Ayes (65) – S. Nagashiki 8, D. Hashimoto 13, N. Ng 38, R. Odama 3, C. Do 3.

Mukashi (63) – V. Chintavorn 8, J. Tojii 5, S. Umeda 24, K. Nishi 8, J. Yoshitake 6, B. Tanaka, B. Tsudama 4, J. Nagayama 8, R. Tamaki.

FK Nursery (77) – S. Hada 8, N. Uy 17, Je. Shimizu, K. Niwa 25, M. Thach 8, M. Nauta, P. Liu, T. Ikuno 19.

Mavericks (88) – R. Wun, A. Masukawa 10, K. Boyak 25, K. Wun, E. Wun 27, T. Masukawa 9, J. Ishibashi 6, A. Olson 3, B. Ishibashi 8.

Aye Plus

FOR GI Quicksilver (0)

Venice Lions A+ (2) – Won by Forfeit

Westside Bears (75) – W. Tamanaha 6, S. Matsubara, T. Hsieh 17, R. Iwamoto 14, K. Kaji 11, J. Smith 12, A. Kuo 9, K. Azama 6.

Yellow Storm (60) – C. Liu 6, M. Fukumoto 13, E. Lim 4, S. Soong 3, C. Lee, N. Mohri 23, J. Limsakul 11.

AA

CRFT by Maki (91) – G. Toyama 18, T. Kitagawa 3, J. Tablante 11, D. Maki, J. Toyama 8, J. Young 19, T. Treinen 20, K. Hamane 8, C. Yu 4.

Saiyans (94) – J. Carroll 26, J. Chu 21, J. Chen 28, T. Hast 10, D. Nakauchi 9.

* * *