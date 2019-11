Koyasan Beikoku Betsuin of Los Angeles, 342 E. First St. in Little Tokyo, will hold a Shichi-go-san child blessing on Sunday, Nov. 10, at 1:30 p.m.

Shichi-Go-San refers to ages seven, five, and three. It is an event to celebrate the growth from infancy to childhood with special prayer and goma service for children.

子どもの無事、健康、発育をお祈りする七五三。どうぞこの機会にご参詣ください。お子さまには、お守りと千歳飴を授与いたします。

For information and application, call (213) 624-1267 or visit www.koyasanbetsuin.org.